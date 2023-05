La dirigenza dell'Inter nel prossimo mercato estivo potrebbe ricevere offerte per il portiere Andrè Onana.

Al suo posto l'Inter starebbe pensando a Michele Di Gregorio del Monza; per raggiungere un accordo con il club brianzolo i nerazzurri potrebbero inserire nella trattativa uno scambio secco con il cartellino di Stefano Sensi, attualmente in prestito secco al Monza e che nella prossima estate rientrerà in nerazzurro.

La nuova idea dell'Inter in porta: Michele Di Gregorio

Nella prossima finestra di mercato probabilmente arriveranno sul tavolo di Viale della Liberazione diverse offerte per il cartellino di Andrè Onana; il portiere si è messo in mostra in questa sua prima stagione in nerazzurro soprattutto nelle gare di Champions League, dove ha trascinato con le sue parate la squadra fino alla semifinale.

Le sue prestazioni avrebbero attirato l'attenzione del Chelsea, che avrebbe messo nel mirino il portiere nerazzurro e che nella prossima estate potrebbe concretizzare un'offerta.

In caso di cessione del numero uno nerazzurro, la dirigenza dell'Inter starebbe pensando di puntare sul portiere del Monza Michele Di Gregorio.

Il numero uno dei brianzoli in questo campionato di Serie A ha fatto molto bene e sarebbe pronto per il salto di qualità in una big. Per convincere il Monza a cedere il suo portiere, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Stefano Sensi, per proporre ai brianzoli uno scambio secco tra i due giocatori; Sensi attualmente si trova proprio al Monza (in prestito secco, senza diritto di riscatto) e nella prossima estate rientrerà in nerazzurro.

Il giocatore potrebbe essere pertanto "lasciato" direttamente al club brianzolo in cambio del cartellino di Michele Di Gregorio, per uno scambio diretto tra i due giocatori.

La situazione della difesa nerazzurra per il futuro

Oltre all'eventuale cessione di Andrè Onana nella prossima estate la dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti con il possibile addio di Samir Handanovic, che andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non verrà probabilmente rinnovato.

La retroguardia nerazzurra dovrà fare i conti anche con la separazione da Milan Skriniar, che andrà al Paris Saint Germain nella prossima estate.

Intanto Giuseppe Marotta starebbe lavorando con il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, che pertanto potrebbe rimanere a Milano anche nella prossima stagione, non rientrando più nei progetti dell'allenatore laziale Maurizio Sarri e invece molto bene sotto la guida di Simone Inzaghi.