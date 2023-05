L'Inter sarà probabilmente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero rivoluzionare l'attacco, visto che l'unico sicuro di restare a Milano è Lautaro Martinez, salvo offerte superiori ai 100 milioni di euro. La società, dunque, si sta guardando intorno in cerca di innesti per il reparto avanzato, soprattutto un centravanti di scorta, in attesa di capire cosa fare con Romelu Lukaku. L'ultimo nome finito nel mirino è quello di Marko Arnautovic, che al Bologna sembra essere finito un po' ai margini con l'arrivo di Thiago Motta, nonostante abbia sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa.

Anche il Milan potrebbe cambiare qualcosa in attacco in estate, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. L'ultimo nome nel mirino sarebbe quello di Domenico Berardi, che si adatterebbe alla perfezione nel 4-2-3-1/4-3-3 di Stefano Pioli. E lui sarebbe pronto al grande salto nel calcio che conta dopo diversi anni al Sassuolo.

Inter su Arnautovic

L'Inter è pronta a rivoluzionare l'attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato. Joaquin Correa sarà con ogni probabilità ceduto, non avendo soddisfatto le aspettative in questi due anni, Edin Dzeko è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo ancora non decollano, mentre un capitolo a parte merita Romelu Lukaku.

Big Rom, infatti, preme per restare a Milano, ma andrà trovato un nuovo accordo con il Chelsea per rinnovare il prestito per un altro anno.

Con la permanenza del belga, visti i dubbi su Dzeko, comunque Ausilio e Marotta cercheranno un'altra prima punta e per questo motivo avrebbero sondato il terreno per Marko Arnautovic per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. L'austriaco, infatti, era nella rosa di José Mourinho, pur giocando pochissimo, nell'anno del Triplete.

Ora è decisamente un altro calciatore, più maturo, e rappresenterebbe una buona alternativa alla punta titolare. Il classe 1989 ha segnato 8 gol in 17 presenze di campionato, anche se con l'arrivo di Thiago Motta ha avuto meno spazio e questo potrebbe facilitare la trattativa tra le due società. Inter e Bologna stanno pensando anche ad uno scambio alla pari con Arnautovic a Milano e Lucien Agoumé, ora in prestito al Troyes, in rossoblu.

Milan su Berardi

Il Milan avrebbe sondato il terreno per Mimmo Berardi in vista della prossima sessione di calciomercato. I rossoneri cercano un innesto sul fronte offensivo e l'attaccante del Sassuolo sarebbe perfetto visto che andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro offensivo. La valutazione resta importante, tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma l'inserimento di una contropartita tecnica potrebbe abbassare l'esborso economico. In questo senso, occhio a Junior Messias, che verrebbe valutato 10 milioni di euro, realizzando anche una buona plusvalenza.

Berardi era stato accostato ai rossoneri anche lo scorso anno, ma poi la trattativa non era mai decollata.