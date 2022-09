Uno dei giocatori che è stato spesso al centro di rumor di mercato in casa Inter negli ultimi anni è sicuramente Lautaro Martinez. Il Toro, però, ha sempre respinto le sirene di Calciomercato, manifestando la propria volontà di restare a Milano. Anche questa estate sembrava potesse partire, ma questa volta sin dall'inizio ha ribadito la propria volontà, anche attraverso il proprio procuratore Alejandro Camano. Per il prossimo anno, però, potrebbe muoversi un top club europeo che fino ad ora non aveva fatto alcun sondaggio per l'attaccante argentino.

Si tratta del Bayern Monaco, ancora alla ricerca di un sostituto di Robert Lewandowski, ceduto al Barcellona negli ultimi giorni dell'ultima sessione estiva.

La Roma potrebbe pescare in casa Milan per rinforzarsi sugli esterni. Il nome che piacerebbe ai giallorossi è quello di Alexis Saelemaekers, che sembra aver perso il posto da titolare a favore di Junior Messias. Le due società potrebbero parlarne già a gennaio qualora si dovessero creare i presupposti.

Bayern Monaco su Lautaro

Il Bayern Monaco nell'ultima sessione di calciomercato ha dovuto dire addio a Robert Lewandowski, ceduto al Barcellona per 50 milioni di euro. I bavaresi non lo hanno sostituito, puntando sull'imprevedibilità in attacco, ma tra qualche mese le cose potrebbero cambiare.

Il club, infatti, potrebbe fare un tentativo per regalare una prima punta a Nagelsmann e il grande obiettivo risponderebbe al nome di Lautaro Martinez. Difficile, se non impossibile, che l'Inter possa privarsene a gennaio, a stagione in corso, ma le cose potrebbero cambiare per il prossimo anno.

Il giocatore ha rinnovato il proprio contratto qualche mese fa a 6 milioni di euro a stagione, ma se non dovesse esserci uno step per diventare competitivi anche in campo europeo, potrebbe anche chiedere la cessione, e il Bayern è sicuramente una di quelle società che lotta sempre per vincere la Champions League.

Inter che, comunque, sarà disponibile a trattare la partenza del classe 1997 soltanto per una proposta fuori mercato, superiore ai 100 milioni di euro.

Roma su Saelemaekers

La Roma è alla ricerca di rinforzi per la prossima sessione di calciomercato. I giallorossi potrebbero fare qualcosa sugli esterni e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Alexis Saelemaekers.

Il belga non è più un titolare inamovibile in casa Milan, scalzato da Messias e nella Capitale potrebbe trovare la sua dimensione visto che andrebbe a giocare da quinto di centrocampo; quindi, non con la necessità di fare tanti gol, cosa che non ha mai avuto nelle gambe.

Le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari, inserendo nell'affare il cartellino di Bryan Cristante, centrocampista che non sembrerebbe aver convinto in questa prima parte della stagione.