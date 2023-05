La dirigenza dell'Inter avrebbe messo nel mirino un nuovo nome per la difesa della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome caldo sarebbe quello di Samuel Umtiti, difensore del Barcellona, attualmente in prestito al Lecce. A riportare l'indiscrezione calciomercatonews.com.

L'idea dell'Inter per la difesa del futuro: Samuel Umtiti

Il difensore francese di origini camerunesi è attualmente in prestito gratuito al Lecce dal Barcellona, dove probabilmente farà ritorno in estate ma non per rimanere definitivamente; il difensore nelle ultime settimane si è infatti espresso chiaramente con parole non piacevoli nei confronti della sua esperienza in Catalunia.

Il centrale ha ammesso di trovarsi molto bene in Italia, dove le sue prestazioni in questo campionato avrebbero convinto i nerazzurri a fare un pensiero su di lui per la prossima stagione; molto dipenderà dalla decisione del Barcellona, ma l'Inter conterebbe di strappare l'ok del giocatore per un trasferimento in nerazzurro per facilitare la trattativa, proponendo sul tavolo anche un'opzione di prestito con diritto di riscatto.

In questo campionato di Serie A, Samuel Umtiti ha disputato 23 partite con la maglia del Lecce, contribuendo alla probabile salvezza del club salentino, ma senza ancora alcuna rete ufficiale in Italia.

La situazione della difesa dell'Inter per la prossima stagione

Nella prossima stagione la dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti con l'addio di Milan Skriniar, che lascerà i nerazzurri con direzione Paris Saint Germain; nella prossima estate andrà in scadenza anche il contratto di Stefan De Vrij e la dirigenza starebbe valutando il da farsi, con la prospettiva di rischiare di perdere il giocatore a parametro zero.

Nel frattempo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero lavorando con la Lazio ed il suo direttore sportivo Igli Tare per un eventuale nuovo prestito di Francesco Acerbi per la prossima stagione; la Lazio però starebbe premendo per una riscossione immediata da parte dei nerazzurri del calciatore, che sarebbe fissata a circa 4 milioni di euro come da accordi intercorsi tra i club nella scorsa estate.

Per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto, un altro probabile addio ai nerazzurri lo potrebbe dare Danilo D'Ambrosio, che sembrerebbe intenzionato a lasciare Milano nella prossima estate per dirigersi verso nuove esperienze, probabilmente in altri club di Serie A.

Nelle ultime settimane sembrerebbe invece più vicino il rinnovo di Alessandro Bastoni, il cui contratto andrebbe in scadenza nel giugno 2024; le parti sembrerebbero ad un passo dall'accordo, che potrebbe essere ufficializzato in estate.