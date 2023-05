La dirigenza dell'Inter vorrebbe rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. In particolare in estate i nerazzurri vorrebbero provare a convincere l'Atalanta a cedere l'attaccante Rasmus Hojlund e per farlo starebbero ragionando su un'eventuale offerta di circa 30 milioni di euro ai quali andrebbe aggiunta una contropartita tecnica a scelta tra Fabbian e Sensi.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Rasmus Hojlund

L'attaccante danese classe 2003 si è messo in mostra in questa stagione, fino a conquistare la nazionale maggiore danese, con la quale ha già realizzato 5 reti in 4 presenze ufficiali.

Nel campionato di Serie A Rasmus Hojlund ha giocato in questa stagione 28 partite realizzando 7 reti e fornendo 3 assist ai compagni; sul danese ci sarebbe l'interesse marcato di diversi top club stranieri ma anche della Juventus. I nerazzurri sembrerebbero però favoriti sui bianconeri per un'eventuale trattativa che potrebbe svilupparsi sulla base di un'offerta di circa 30 milioni di euro.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero ragionando su una possibile offerta economica cash alla quale andrebbe aggiunta almeno una contropartita tecnica, a scelta tra Giovanni Fabbian e Stefano Sensi, che verrebbero girati all'Atalanta a titolo definitivo.

Il club bergamasco dal canto suo preferirebbe un'offerta totalmente cash per inserire a bilancio una plusvalenza importante: infatti l'attaccante danese è arrivato in Italia la scorsa estate dallo Sturm Graz per una cifra vicina ai 17,2 milioni di euro, versati in liquidità in un'unica soluzione dall'Atalanta.

La situazione dell'attacco dell'Inter

La dirigenza nerazzurra nella prossima estate dovrà fare i conti con la scadenza del contratto di Edin Dzeko; l'attaccante bosniaco difficilmente rinnoverà con l'Inter e pertanto potrebbe lasciare Milano a parametro zero.

Romelu Lukaku invece farà ritorno a Londra in estate, per la scadenza del prestito secco fatto con il Chelsea, che a quel punto dovrà valutare se trattenere il giocatore o se girarlo nuovamente in prestito ai nerazzurri, i quali a loro volta vorrebbero condizioni contrattuali migliori e un prezzo scontato sull'eventuale nuovo prestito.

In partenza sembrerebbe esserci anche Joaquin Correa, richiesto soprattutto dal Siviglia, che lo vorrebbe in prestito per la prossima stagione.