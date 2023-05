Uno dei temi caldi in casa Inter risponde al nome di Alessandro Bastoni. Il centrale ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e si sta trattando per il rinnovo. La trattativa procede bene anche grazie alla volontà espressa dal giocatore di restare a Milano, ma il club meneghino non vuole correre il rischio di ripetere lo stesso errore fatto con Milan Skriniar, che andrà in scadenza di contratto a giugno accasandosi al Paris Saint Germain a parametro zero. Per questo motivo, se entro giugno non arriverà l'accordo per il prolungamento sarà ceduto e su Bastoni ci sarebbe l'interesse del Bayern Monaco, che cerca innesti per il reparto arretrato.

La Fiorentina, invece, proverà a rinforzare il proprio attacco nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I viola cercano un giocatore duttile per il reparto avanzato e per questo motivo avrebbero sondato il terreno per Divock Origi, che al Milan non ha convinto e per questo i rossoneri sono pronti a trattare la sua cessione.

Bayern Monaco su Bastoni

Il Bayern Monaco sarebbe pronto a bussare alle porte dell'Inter in vista della prossima estate. I bavaresi, infatti, avrebbero messo gli occhi su Alessandro Bastoni per rinforzare la difesa. Già l'anno scorso il centrale era stato vicino a lasciare l'Inter, con il Tottenham fortemente interessato, ma alla fine fu proprio lui a non voler lasciare Milano.

Anche per la prossima estate la cosa potrebbe ripetersi, ma senza un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2024, sarà impossibile non pensare ad un suo addio.

Il classe 1999 piace molto per la sua duttilità dal punto di vista tattico, oltre che per le doti tecniche, rare per un difensore. Bastoni, infatti, oltre a poter giocare da centrale probabilmente può essere anche adattato a terzino sinistro di una difesa a quattro.

Bayern che sarebbe pronto ad una proposta allettante mettendo sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro oltre al cartellino di Benjamin Pavard, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2024 e obiettivo di mercato nerazzurro a gennaio, quando i bavaresi non hanno voluto privarsene in vista della Champions League.

Fiorentina su Origi

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Divock Origi per rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato. I viola pensano al centravanti del Milan per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia da prima punta che da esterno d'attacco nel tridente di Vincenzo Italiano. I rossoneri sono pronti a trattare dopo un'annata deludente del belga e si pensa anche ad uno scambio alla pari con Luka Jovic, arrivato a Firenze l'anno scorso dal Real Madrid a costo zero. Anche per questo uno scambio permetterebbe ad entrambe le società di realizzare una plusvalenza importante.