La dirigenza del Manchester United vorrebbe puntare forte su un rinforzo per l'attacco della prossima stagione e il nome che circola in queste ore è quello di Lautaro Martinez. Il bomber dell'Inter infatti sarebbe finito nel mirino del club inglese che sarebbe disposto a proporre ai nerazzurri un'offerta di circa 50 milioni di euro cash più il cartellino dell'attaccante Martial.

La nuova idea del Manchester United: pressing su Lautaro Martinez

Il bomber argentino dell'Inter si è messo in mostra in questa stagione collezionando prestazioni importanti sia in campionato che in Champions League che avrebbero attirato l'attenzione di diversi top club europei; il Manchester United sarebbe in prima fila per l'attaccante argentino e la dirigenza inglese starebbe pensando ad una formula per convincere i nerazzurri nella prossima estate.

Lo United potrebbe proporre all'Inter una cifra cash di circa 50 milioni di euro, ai quali vorrebbe aggiungere una contropartita tecnica, il cartellino di Anthony Martial.

Il calciatore francese sarebbe valutato dalla società inglese circa 30 milioni di euro, per un'offerta ipotetica totale quindi di circa 80 milioni di euro per Lautaro Martinez; la dirigenza nerazzurra non sembrerebbe però intenzionata a cedere il bomber argentino e comunque, qualora dovesse ascoltare offerte, preferirebbe una soluzioni completamente cash al fine di ritemprare il bilancio societario e poter operare al meglio sul mercato in entrata.

Secondo le ultime voci di calciomercato sarebbe proprio l'allenatore dei 'Red Devils' a voler premere per portare in Inghilterra Lautaro Martinez, anche se il primo obiettivo dello United sembrerebbe essere Harry Kane del Tottenham, che potrebbe cambiare squadra nella prossima estate.

La situazione dell'attacco dell'Inter

La dirigenza nerazzurra nella prossima estate dovrà fare i conti con la scadenza contrattuale di Edin Dzeko, che difficilmente vedrà un rinnovo e dunque potrebbe lasciare i nerazzurri a parametro zero.

Anche Joaquin Correa sembrerebbe in partenza nella prossima finestra di mercato; sull'attaccante argentino ci sarebbe l'interesse del Siviglia, che starebbe pensando a una formula di prestito con diritto di riscatto per convincere il club nerazzurro a lasciar partire il centravanti.

La situazione di Romelu Lukaku sembrerebbe più delicata, con l'attaccante belga che farà ritorno a Londra per la fine del prestito secco con il Chelsea nella prossima estate; i nerazzurri però poi vorrebbero provare a rinnovare il prestito per un'altra stagione, a condizioni economiche più vantaggiose e con un prezzo scontato sul cartellino.