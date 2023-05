La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro il Lecce. Per questa partita Massimiliano Allegri sembra intenzionato a fare un ampio turnover. Infatti, la Juventus, nei prossimi giorni, avrà di fronte a sé sfide importanti come quella contro l'Atalanta e quella contro il Siviglia. In questi due match Massimiliano Allegri dovrà avere i suoi uomini migliori al massimo. Per questo motivo, contro il Lecce, ci saranno diversi cambi in tutti i reparti. In particolare tra i titolari si rivedranno Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci e Leandro Paredes.

DV9 è rientrato dopo il problema alla caviglia e la speranza della Juventus è che possa ritrovare il gol contro il Lecce per avere fiducia in vista dei prossimi impegni. Mentre Leonardo Bonucci e Leandro Paredes contro il Bologna avevano lasciato spazio ai titolarissimi.

Riposo per Rabiot e Locatelli

In casa Juventus stanno per arrivare diverse sfide importanti e in particolare le più attese saranno quelle contro l'Atalanta e la doppia sfida contro il Siviglia. Per arrivare al meglio a queste partite, i bianconeri faranno riposare giocatori importanti come Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Soprattutto quest'ultimo è apparso un po' stanco contro il Bologna e per questo motivo contro il Lecce riposerà.

Il francese non è stato convocato da Massimiliano Allegri proprio per concedergli un giorno di totale relax. Al posto di Adrien Rabiot ci sarà Fabio Miretti, mentre il sostituto di Manuel Locatelli sarà Leandro Paredes. A completare il reparto ci sarà Nicolò Fagioli. Paul Pogba, invece, partirà dalla panchina e dovrebbe entrare a gara in corso.

Il numero 10 juventino, nonostante il turnover, non sembra ancora pronto per giocare dal primo minuto. Perciò è possibile che contro il Lecce entri nell'ultimo quarto di gara. Sulle fasce di ci saranno Mattia De Sciglio e Filip Kostic: quest'ultimo però dovrebbe fare una staffetta con Iling-Junior.

In attacco torna Kean

La Juventus per la gara contro il Lecce ritroverà il suo attacco al gran completo.

Infatti, anche Moise Kean è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri. Dunque, in panchina contro i pugliesi ci sarà anche il numero 18 juventino. Oltre, a lui ci saranno anche Arek Milik e Federico Chiesa. Dunque per la Juventus è fondamentale avere tutta la rosa a disposizione in vista del rush finale della stagione. Adesso toccherà ad Allegri dosare al meglio le forze dei suoi ragazzi.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo. De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic.