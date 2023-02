La dirigenza dell'Inter avrebbe individuato il primo obiettivo per il mercato estivo in caso di partenza di Denzel Dumfries: si tratta dell'esterno ivoriano del Torino Wifried Singo.

L'idea dell'Inter sulla fascia destra arriva dal Torino

Secondo gli osservatori nerazzurri il profilo di Singo sarebbe adatto a sostituire l'esterno destro Dumfries [VIDEO] qualora dovesse partire a fine stagione per un'offerta ritenuta valida; per ora l'Inter chiederebbe almeno 40-45 milioni per l'olandese, ma non sarebbero ancora arrivate offerte ufficiali.

Il difensore della Costa D'Avorio ha il contratto che scadrebbe con il Torino nel giugno 2024 e per ora i suoi agenti non avrebbero comunicato la volontà di un rinnovo contrattuale; questo renderebbe il giocatore un possibile partente nella prossima finestra di mercato estivo in modo da non doverlo perdere a zero per il club di Urbano Cairo.

Proprio come appena accaduto con Lukic nel mercato di gennaio, Singo potrebbe lasciare dunque Torino nella prossima estate, con destinazione proprio Milano; l'Inter infatti vorrebbe l'esterno per rinforzare il reparto nella zona nevralgica del campo.

I numeri di Wifried Singo in Serie A

Il difensore ivoriano, classe 2000, è stato acquistato dal Torino per la sua Under 19 dal AS Denguele della Costa D'Avorio nel gennaio del 2019 per 200.000 euro.

Nel luglio dello stesso anno è passato direttamente in prima squadra, dove si è affermato come titolare nella scorsa stagione.

Anche il Chelsea ed il Tottenham sembrerebbero interessati al giocatore, che però preferirebbe rimanere in Italia e per questo la pista dell'Inter potrebbe essere la prescelta dal calciatore.

La dirigenza nerazzurra sta monitorando anche altri profili come Tajon Buchanan, il classe 1999 del Club Brugge che si è messo in mostra lo scorso dicembre nei mondiali qatarioti.

In questa stagione Wifried Singo ha disputato 16 partite, con il 50% di titolarità nella squadra di Ivan Juric, senza ancora segnare alcuna rete ma fornendo un assist ai compagni.

L'Inter attende l'eventuale cessione di Dumfries prima di muoversi sul mercato

La dirigenza nerazzurra dovrebbe comunque attendere il concretizzarsi di una cessione importante per poter operare sul mercato senza uscire dai parametri economico-finanziari fissati dal club; per questo sarebbe necessaria prima l'uscita di Dumfries, sul quale sembrerebbe esserci l'interesse del Chelsea.

Nel frattempo Marotta ed Ausilio starebbero muovendosi alla ricerca di nuovi obiettivi per la difesa per poter tamponare le eventuali partenze di Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio, entrambi in scadenza con il club nerazzurro e con il rinnovo che ad oggi sembrerebbe molto lontano.