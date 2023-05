La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo possibile colpo per la difesa del prossimo campionato da affidare al tecnico Simone Inzaghi: il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Jules Koundè, difensore centrale del Barcellona che sarebbe considerato tra i sacrificabili nella prossima sessione di mercato estiva e potrebbe lasciare il club catalano per circa 25 milioni di euro.

L'idea dell'Inter per la difesa: Jules Koundè

Il difensore francese classe 1998 in questa stagione con il Barcellona ha disputato in totale 27 partite in Liga segnando una rete e fornendo 3 assist ai compagni: il difensore centrale però starebbe finendo ai margini del progetto dell'allenatore Xavi e ciò potrebbe spingere il club catalano a metterlo sul mercato nella prossima estate.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero ragionando su un possibile investimento per il cartellino del giocatore, che secondo le ultime fonti di Calciomercato sarebbe valutato circa 25 milioni di euro dal club catalano.

Anche l'investimento per lo stipendio del giocatore sarebbe importante, ma la dirigenza nerazzurra starebbe valutando il possibile colpo nella prossima estate per rinforzare il reparto difensivo che necessiterebbe di nuovi innesti dopo la partenza che avverrà nella prossima estate di Milan Skriniar, direzione Paris Saint Germain.

La situazione della difesa dell'Inter a livello contrattuale

Per quanto riguarda la difesa nerazzurra, dopo aver rinnovato negli scorsi mesi il contratto di Matteo Darmian, la società starebbe lavorando sul rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni [VIDEO], che andrebbe in scadenza nel giugno 2024.

Secondo le ultime voci provenienti da Appiano Gentile, le due parti sarebbero vicine ad un accordo per un cinquennale da circa 5 milioni di euro a salire con il passare delle stagioni.

Più complessa la situazione di Danilo D'Ambrosio, che potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero in estate per scadenza contrattuale: la dirigenza non dovrebbe rinnovare al difensore italiano per raggiunti limiti di età.

Giuseppe Marotta sarebbe al lavoro con il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, anche se la Lazio preferirebbe che i nerazzurri esercitassero il riscatto del giocatore, fissato a circa 4 milioni di euro.

La dirigenza nerazzurra avrebbe già aperto un tavolo di confronto anche con il difensore olandese Stefan De Vrij, che nella prossima estate andrà in scadenza di contratto: le due parti sembrerebbero vicine ad un accordo per un rinnovo e pertanto il difensore potrebbe rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione.