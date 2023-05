Il processo relativo al caso delle plusvalenze che ha portato ad una penalizzazione di -10 punti per la Juventus già scontata in campionato, non chiude le questioni extra campo della Juventus, che dovrà affrontare non solo l'inchiesta sulla manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership, ma aspetterà anche la decisione dell'UEFA a giugno che potrebbe portare all'esclusione della società bianconera dalle competizioni europee per una o più stagioni.

A Nyon è in corso un'indagine parallela. Come stabilito con l’organismo presieduto da Ceferin, la Juventus per il fair play finanziario dovrebbe pagare una multa di soli 3,5 milioni di euro invece dei previsti 19,5 milioni, a condizione che entro tre anni risolva la situazione finanziaria.

Tuttavia, il problema è che il bilancio corretto potrebbe non consentire questa scorciatoia. Ci sarebbero due motivi per cui la Uefa potrebbe sanzionare la società bianconera, fra questi l’antisportività.

I possibili motivi con i quali la Uefa potrebbe sanzionare la Juventus escludendola da competizioni europee

L'UEFA, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe due motivi per sanzionare la Juventus: il primo riguarda l'articolo sull'"antisportività" che potrebbe comportare l'esclusione dalle competizioni europee. Poi c'è la questione del fair play finanziario che potrebbe portare alla stessa conseguenza. La possibilità di una collaborazione e un'apertura da parte dell'UEFA è legata strettamente alla questione della Superlega.

Se la società bianconera continuerà a sostenere quel progetto, non ci sarà spazio per una trattativa. Per questo motivo, a Nyon si starebbero chiedendo ancora come sia possibile che la Juventus non abbia fatto alcuna mossa o contatto telefonico per rivelare quale sia la strategia della società. In ogni caso, la Juventus dovrà guadagnarsi un posto in Europa (anche nella Conference League) anche dopo la penalizzazione, al fine di poter eventualmente scontare immediatamente la squalifica inflitta dall'UEFA.

La classifica di Serie A due giornate dalla fine del campionato

La Juventus è attualmente settima in classifica a 59 punti, a -1 dal sesto posto della Roma, a -2 dal quinto dell'Atalanta e a -5 dal quarto del Milan. Sembra difficile che la società bianconera possa riuscire a recuperare la distanza dalla squadra milanese, anche se nella 37esima giornata di campionato ci sarà proprio il match fra Juventus-Milan all'Allianz Stadium di Torino. Nell'ultima giornata di campionato la squadra guidata da Massimiliano Allegri giocherà contro l'Udinese, il Milan invece contro il Verona.