La dirigenza dell'Inter avrebbe messo nel mirino un nuovo rinforzo per il centrocampo della prossima stagione; il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Kang-in Lee, trequartista del Mallorca, considerato uno dei giovani più promettenti a livello internazionale, ma sul giocatore ci sarebbe anche il pressing dell'Atletico Madrid, che sembrerebbe avvantaggiato nella corsa al cartellino del centrocampista.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Kang-in Lee dal Mallorca

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero ragionando su un nuovo investimento per la prossima finestra di mercato estiva: il nome che avrebbe attirato le attenzioni degli osservatori nerazzurri sarebbe quello di Kang-in Lee, centrocampista in forza al Mallorca nella Liga spagnola.

Il giocatore, classe 2001, è considerato uno dei giovani con miglior prospettiva non solo nel campionato spagnolo ma nell'ambito europeo; il coreano ha un contratto con il club maiorchino valido fino al giugno 2025, ma potrebbe finire sul mercato nella prossima estate per la necessità del club spagnolo di monetizzare.

L'Inter avrebbe messo nel mirino il giocatore coreano per rinforzare la zona mediana a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, che avrebbe richiesto un giocatore pronto a sviluppare le due fasi, offensiva e difensiva, per sostituire il partente Roberto Gagliardini, che a fine stagione lascerà i nerazzurri a parametro zero per scadenza contrattuale.

Sul calciatore però ci sarebbe anche l'interesse dell'Atletico Madrid, con l'allenatore Diego Pablo Simeone che avrebbe richiesto in modo particolare il centrocampista come rinforzo per la prossima stagione; il club spagnolo sembrerebbe avvantaggiato sui nerazzurri per l'acquisto del trequartista coreano, ma tutto potrebbe decidersi nella prossima finestra di mercato estiva.

La situazione dei nerazzurri a centrocampo

La dirigenza nerazzurra avrebbe scelto il possibile sacrificato sul mercato nella prossima estate: il nome sarebbe quello di Denzel Dumfries, che potrebbe lasciare l'Inter direzione Premier League.

L'esterno olandese infatti piacerebbe molto in Inghilterra, con il Chelsea in prima linea per l'acquisto del giocatore per una cifra vicina ai 40 milioni di euro richiesti dai nerazzurri per lasciar partire l'olandese.

Su Dumfries ci sarebbe anche il pressing dell'Aston Villa che vorrebbe offrire circa 30 milioni di euro per le prestazioni del calciatore; anche il Barcellona avrebbe sondato il terreno per un'eventuale acquisto estivo di Denzel Dumfries, con la valutazione fatta dal club blaugrana che sarebbe di circa 35 milioni di euro.