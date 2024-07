Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube, rivelando come il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta spererebbe nello stallo per il rinnovo di contratto tra Federico Chiesa e la Juventus per provare poi a gennaio a prendere l'esterno a parametro 0. Secondo Chirico inoltre, tra il classe '97 e la Vecchia Signora ad oggi ci sarebbe il gelo totale.

Juventus, Chirico: 'Dietro a Chiesa c'é sempre Marotta che spera nella sua non firma per prenderlo a gennaio'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube della situazione di calciomercato che vedrebbe la Juventus intenzionata a cedere Federico Chiesa: "Il club bianconero vorrebbe monetizzare con Chiesa facendo almeno 30 milioni di euro ma è chiaro che tutte le squadre che si avvicinano all'esterno non vogliono spendere quella somma, a partire dalla Roma fino a finire con il Napoli.

Poi dietro c'é sempre l'Inter e Marotta che sperano nella non firma di Chiesa per prenderlo tra sei mesi a parametro 0".

Chirico è poi sceso nel dettaglio della situazione fra Chiesa e la Juventus: "Fra le parti c'é il gelo totale. Al di la che Chiesa abbia chiesto alla Juventus di essere valutato in ritiro nella speranza di far cambiare idea a Thiago Motta sul suo conto, credo che sia la presidenza del club bianconero a dover eventualmente decidere di trattenere il calciatore. L'esterno però, oltre ad aver avuto problemi con il precedente allenatore, sarebbe stato al centro di alcune discussioni con altri elementi dello spogliatoio".

Chirico ha concluso il suo video dicendo: "Alla Juventus inoltre pensano che Chiesa non tornerà più ad essere quel fantastico giocatore che era stato fino al 2020, quando si infortunò.

Quel calciatore che trascinò l'Italia di Roberto Mancini alla vittoria dell'Europeo e che fece bene anche con la maglia bianconera, almeno fino allo stop che ebbe nella partita con la Roma. Loro son convinti che non vedremo più quel calciatore lì e se si somma questo alle precedenti motivazioni si capisce perché la società sia entrata nell'ordine delle idee di cedere Chiesa anche ad un prezzo inferiore".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Chiesa è un sopravvalutato'

Il messaggio di Chirico è stato commentato da alcuni tifosi: "Buongiorno Chirico a ma dispiace tanto per Chiesa perché non viene considerato più dalla società. Per me stanno sbagliando, è un bravo calciatore e merita di giocare con la Juventus. Dategli la possibilità di farsi vedere e secondo me fa molto bene Chiesa a non mollare" scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "È un giocatore sopravvalutato, non è mai decisivo e mi stupisco di te che lo consideri forte, avendo visto in passato gente come Baggio, Del Piero, Zidane. Questo non è un giocatore di calcio ma di calcetto".