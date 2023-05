Juventus ed Inter sarebbero proiettate alla programmazione della prossima stagione. I bianconeri potrebbero decidere di separarsi da Massimiliano Allegri nonostante un contratto in essere fino al 2026, con il tecnico toscano che potrebbe così pagare per le deludenti prestazioni evidenziate in Europa League e in campionato.

Neanche l'atteggiamento dell'allenatore sarebbe piaciuto a John Elkann - basti pensare alla querelle nei confronti di Szczesny -, il numero 1 della Exor avrebbe dunque richiamato tutto l'ambiente a dare una svolta.

I nerazzurri invece starebbero sondando un profilo per rinforzare la fascia sinistra.

Previsto un fitto restyling per la Juventus del futuro

La società piemontese potrebbe dunque apportare un profondo restyling a partire dalla prossima stagione. In uscita, indipendentemente da chi sarà il futuro allenatore, potrebbero esserci Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot. Il calciatore argentino ha prodotto prestazioni complessivamente deludenti in questa stagione, l'ambiente non è dunque contento del rendimento e la cosa, unita allo stipendio molto elevato e ad un contratto in scadenza a giugno, potrebbe condurre all'addio. Il Fideo potrebbe così trasferirsi nel Rosario, in Argentina, per chiudere la carriera in patria.

Vlahovic interesserebbe invece a Bayern Monaco, Chelsea e Tottenham e potrebbe essere ceduto per far cassa e finanziare il mercato.

La sua valutazione sarebbe di circa 80 milioni di euro con la dirigenza che potrebbe dare il proprio consenso per via di una stagione poco brillante. Destinazione Premier League anche per Rabiot che ha il contratto in scadenza a giugno. Il francese percepisce circa 7 milioni di euro, stipendio troppo oneroso per la Juventus che dovrebbe liberarlo a giugno per fine contratto.

Jordi Alba per l'Inter

L'Inter avrebbe invece puntato Jordi Alba che non dovrebbe rinnovare il contratto con il Barcellona. Il calciatore interesserebbe anche ad altri club esteri ma i nerazzurri lo starebbero sondando per potenziare la corsia mancina se dovesse essere ceduto Robin Gosens. Il tedesco non ha soddisfatto le previsioni della vigilia e potrebbe essere ceduto in Bundesliga.

Le squadre interessate all'ex Atalanta sarebbero Borussia Dortmund, Wolfsburg e Leverkusen. Il calciatore potrebbe partire se dovesse pervenire negli uffici milanesi un'offerta da circa 20 milioni di euro. Jordi Alba sarebbe congeniale al progetto di Simone Inzaghi che potrebbe inserirlo nel suo 3-5-2. L'unico ostacolo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che l'esterno del Barcellona percepisce attualmente.