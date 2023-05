Secondo le ultime di mercato in casa Juventus, in vista della prossima stagione la società bianconera starebbe pensando di cambiare diversi elementi del proprio reparto offensivo a partire da Angel Di Maria, che non dovrebbe rinnovare e Dusan Vlahovic, che con la sua cessione potrebbe finanziare il prossimo mercato estivo dei piemontesi. Chi invece non rischierebbe il posto sarebbe Federico Chiesa.

Juventus, in attacco potrebbero cambiare tante cose: Di Maria il primo a rischio partenza

La Juventus nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe rivoluzionare il proprio reparto offensivo e una delle prime mosse che i bianconeri starebbero considerando sarebbe quella di non confermare Angel Di Maria: l'esterno argentino in scadenza di contratto a giugno percepisce attualmente un ingaggio da oltre 7.5 milioni di euro, una somma importante che la Juve non vorrebbe più pagare per un atleta che ha accusato diversi problemi fisici per l'intera stagione.

Inoltre, le recenti penalizzazioni che hanno colpito il club bianconero potrebbero costare alla stessa Juventus la qualificazione alla prossima Champions League, circostanza che taglierebbe ulteriormente profitti alla società torinese. Se cosi fosse, anche la permanenza alla Continassa di Adrien Rabiot sarebbe a rischio in quanto il centrocampista francese avrebbe fatto capire di voler rinnovare il proprio contratto con la "Vecchia Signora" a patto di giocare nella competizione europea più blasonata.

Juve, Vlahovic potrebbe essere la pedina da sacrificare per permettere ai bianconeri di fare mercato

L'altro nome del settore offensivo che la Juventus potrebbe cedere in estate sarebbe Dusan Vlahovic: il centravanti serbo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, rappresenterebbe quel profilo per età e valutazione che se sacrificato permetterebbe al club bianconero di investire nella prossima sessione estiva di mercato.

Il procuratore sportivo di Vlahovic, Darko Ristic, starebbe dunque sondando il terreno per capire quali club in giro per l'Europa vorrebbero il suo assistito, con la consapevolezza che la Juventus non avrebbe intenzione di accettare meno di 90 milioni di euro.

La Juve vorrebbe trattenere Chiesa e puntare ancora su Bremer e Gatti

Chi invece, rientrerebbe nei piani della Juventus per guidare l'attacco dei bianconeri per i prossimi anni sarebbe Federico Chiesa. Secondo il giornalista di Sky Sport Paolo Aghemo, il club piemontese avrebbe intenzione di puntare sul giovane esterno ex Fiorentina: "La Juventus oggi non ha avuto del tutto Chiesa che è rientrato dopo l'infortunio ma è un giocatore sul quale la Juventus punta".

Aghemo ha poi fatto il punto sugli altri calciatori che la Juventus potrebbe trattenere dicendo: "Chi rimarrà alla Juve? lo zoccolo duro formato da Perin, da Bonucci, da Bremer e Gatti. Quindi giudizio assolutamente positivo nei loro confronti. Poi Locatelli, i giovani e Fagioli che è fermo per la frattura della clavicola. È un giovane che fa parte di questa squadra e ne farà parte per il futuro".