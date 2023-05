La Juventus avrà molto lavoro da fare sul mercato a giugno. Diversi giocatori rientreranno dal prestito in altre società, non ci riferiamo solo ai giovani ma anche quelli che la Juve ha ceduto con la speranza che venissero riscattati. Non sarà così per Arthur Melo, che in una recente intervista ha confermato il suo ritorno nella società bianconera. Il centrocampista brasiliano ha sottolineato di avere un buon rapporto con la Juventus e che in questo momento vuole salutare il Liverpool disputando almeno un match con la squadra inglese. Un modo per ringraziali di questa stagione, condizionata da infortuni che non gli hanno permesso di dare il suo contributo nella società inglese.

Il brasiliano Arthur Melo ha parlato del suo ritorno alla Juve a giugno

'Ritorno a Torino perché ho un contratto di altri due anni con la Juventus. C’è grande rispetto tra noi'. Queste le dichiarazioni di Arthur Melo in una recente intervista. Il centrocampista brasiliano ha aggiunto: 'Spero di avere la possibilità di salutare il Liverpool giocando in questo finale di stagione'. Un modo secondo Arthur Melo per ringraziare società, tecnico e tifosi che con lui si sono comportati sempre bene. Il Liverpool non riscatterà il cartellino del centrocampista per 37 milioni di euro come da intesa con la società bianconera. Da capire l'evoluzione del brasiliano, molto dipenderà dalla sua condizione fisica ma anche da chi sarà il tecnico della Juventus per la stagione 2023-2024.

Se dovesse rimanere Massimiliano Allegri una sua partenza è la possibilità più concreta, con la società bianconera che potrebbe valutare anche una cessione in prestito per dar modo di rivalutare il prezzo del suo cartellino.

Il centrocampista Arthur Melo è approdato alla Juventus nel calciomercato estivo del 2020

La Juventus ha acquistato Arthur Melo nel Calciomercato estivo del 2020 nello scambio di mercato che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona.

La società bianconera spese anche 20 milioni di euro circa considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori. Il brasiliano ha avuto problematiche d'adattamento prima con Andrea Pirlo e poi con Massimiliano Allegri, da qui la decisione di lasciare Torino lo scorso calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto al Liverpool.

Con la possibile permanenza di Allegri il giocatore potrebbe lasciare in prestito la società bianconera. Si parla di un interesse del Valencia per il centrocampista, che sarebbe pronto ad acquistarlo in prestito pagando anche l'ingaggio che attualmente guadagna nella società bianconera, ovvero circa 6 milioni di euro a stagione. Oltre ad Arthur Melo potrebbero ritornare anche Denis Zakaria e Dejan Kulusevski, difficilmente saranno riscattati rispettivamente dal Chelsea e dal Tottenham a giugno.