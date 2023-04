La Juventus sta lavorando per definire il mercato da portare avanti durante l'estate. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie ma ci sarà da valutare anche il futuro professionale dei giocatori attualmente in prestito in altre società. Il Tottenham dovrebbe riscattare il cartellino Dejan Kulusevski. Potrebbe far ritorno a Torino Denis Zakaria, in prestito al Chelsea, così come Arthur Melo, attualmente al Liverpool. Negli ultimi giorni si parla soprattutto del futuro professionale del centrocampista brasiliano. Soprattutto la stampa spagnola parla di un possibile interesse del Valencia per il classe 1996.

Con il Valencia che potrebbe lasciar partire Ilaix Moriba o Musah, la squadra spagnola potrebbe aver l'esigenza di acquistare un giocatore di esperienza e qualità a centrocampo, soprattutto se ci fosse la possibilità di averlo in prestito. La Juventus starebbe valutando per il brasiliano proprio questa modalità di trasferimento anche per rivalutare un cartellino che nelle ultime due stagioni è diminuito molto anche a causa degli infortuni che hanno condizionato il giocatore.

Si valuta il prestito al Valencia per Arthur Melo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli il Liverpool difficilmente riscatterà il cartellino di Arthur Melo. Il brasiliano in questa stagione è stato condizionato da infortuni importanti e dovrebbe ritornare a giugno a Torino dopo il prestito nella società inglese.

Per il giocatore si parla di cessione in prestito al Valencia, alla ricerca di un giocatore di esperienza e qualità. Nel campionato spagnolo il centrocampista potrebbe ritornare quello ammirato al Barcellona, prima del trasferimento alla Juventus nel Calciomercato estivo del 2020 nello scambio di mercato che ha portato Miralem Pjanic nella società spagnola.

Altra possibilità per Arthur Melo sarebbe il prestito al Gremio, società che lo ha lanciato nel calcio che conta prima dell'esperienza professionale nel calcio europeo. Il brasiliano sarebbe stato il centrocampista ideale per Maurizio Sarri, si è detto infatti che la società bianconera lo acquistò nell'estate 2020 come richiesta del tecnico fiorentino, che però venne esonerato dopo solo una stagione dalla società bianconera.

Con Pirlo inizialmente ebbe la possibilità di giocare ma un infortunio che gli portò una calcificazione ossea non gli diede la possibilità di giocare con continuità.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Anche in questo caso peserà molto l'eventuale qualificazione alla Champions League, in particolar modo quello di Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Per Alex Sandro invece si parla di prolungamento di contratto per due stagioni, da valutare invece Cuadrado. Probabile conferma anche per Pinsoglio. Per quanto riguarda Paredes, dovrebbe far ritorno al Paris Saint Germain a giugno considerando il rientro di Nicolò Rovella.