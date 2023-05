La prossima sessione estiva di Calciomercato la Juventus avrà molto da fare. Oltre alla scelta del nuovo direttore sportivo e alla decisione definitiva sul mantenere o meno la guida tecnica di Massimiliano Allegri, il club dovrà affrontare le questioni relative ai giocatori in scadenza di contratto e quelle invece riferite ai calciatori che rientreranno dai prestiti. E' il caso di Arthur, finito al Liverpool la scorsa estate ma praticamente mai impiegato da Klopp.

Arthur parla del futuro

'Ho un contratto di altri due anni con la Juve. Non ne ho ancora parlato né con il mio procuratore, né con la mia famiglia o la Juventus.

Torno quest'estate perché ho un contratto di altri due anni. C'è un rapporto molto rispettoso tra noi. La Liga? La Liga mi attira e potrei concedermi un'altra chance lì: è un campionato che già conosco, a cui mi sono adattato bene. Se c'è una squadra che scommette sul possesso palla, per me va bene': queste le dichiarazioni arrivate nelle ultime ore proprio dal calciatore brasiliano a goal.com.

Esemplificativa la frase finale, con il riferimento di Arthur alla necessità di giocare in un club che abbia come filosofia quella di mantenere il possesso del pallone in pianta stabile, evidentemente non la tattica preferita dell'attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Se c'è un futuro dunque incerto davanti, il club non può comunque esimersi dal vivere il presente che oggi si chiama Europa League.

Allegri: 'Ho tutti a disposizione, mentalmente siamo un gran gruppo'

In queste ore i bianconeri si stanno infatti avvicinando al delicato match di andata contro il Siviglia, gara valida per la semifinale della competizione europea. Per la sfida Allegri sembra intenzionato ad affidarsi ai titolarissimi con il solito 3511 di partenza: "Sarebbe bello che i ragazzi mi regalassero il viaggio a Budapest visto che non l'ho mai vista" ha chiosato al riguardo lo stesso allenatore toscano al termine di Atalanta vs Juventus terminata 0-2 per i suoi.

"Veniamo da un periodo intenso, ho tutti a disposizioni, ci siamo rialzati, questa è una squadra forte moralmente" ha concluso Allegri, entusiasta del fatto che finalmente Di Maria, Chiesa e Pogba oltre a Milik e Vlahovic sono tutti contemporaneamente a disposizione e in buone condizioni. Lo stesso Pogba a Bergamo ha giocato oltre 30 minuti, un minutaggio crescente il suo che potrebbe proiettarlo come una risorsa utile anche in ottica europea.