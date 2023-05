Nelle scorse ore il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri.

Della partita persa dalla compagine bianconera in trasferta con l'Empoli hanno detto inoltre la propria opinione anche Tony Damascielli con un editoriale scritto sul quotidiano Il Giornale e Luca Calamai su TMW Radio.

Criscitiello critica Allegri: "Se la Juventus fosse una società forte lo esonererebbe"

Il giornalista Michele Criscitiello è tornato a parlare della Juventus e della sconfitta incassata dagli uomini di Massimiliano Allegri nella trasferta con l'Empoli.

Criscitiello, intervenuto nelle scorse ore a Sportitalia, ha affermato: "Un fallimento annunciato. Oggi una società con un presidente e una società forte esonera Allegri. Allegri va esonerato. La Juventus doveva vincere questa sera per avere la possibilità ancora di entrare in Champions League e dare uno schiaffo morale a tutti. Non puoi prendere quattro gol dall'Empoli con tutto il rispetto. Oggi è uno dei giorni più bassi della storia della Juventus".

Damasciello: "Allegri è il capomastro di un disastro totale e questa Juventus non ha ne corpo ne anima"

Della sconfitta incassata a Empoli dalla Juventus e dell'operato di Massimiliano Allegri ha parlato anche il giornalista Tony Damascielli in un editoriale pubblicato nelle scorse ore sulle colonne del quotidiano Il Giornale: "Allegri capomastro di un disastro totale.

I soliti sognatori pensavano che la riduzione da 15 a 10 punti potesse servire da stimolo per eventuali progetti di Champions. Balle, questa Juventus non ha anima e nemmeno corpo, dissanguata da un allenatore che oltre a non avere idee non sa più affrontare l'emergenza se non con cinque attaccanti, come farebbe un qualsiasi dilettante in un campo di periferia".

Calamai: "La Juventus ha staccato la spina ma non puoi vivere senza sapere quale è la tua classifica"

Infine, anche il giornalista sportivo Luca Calamai ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus.

Oltre ad aver commentato la sconfitta incassata dai bianconeri nella trasferta di Empoli, Calamai ha anche detto la propria opinione sulla nuova penalizzazione di 10 punti inflitta al club piemontese: "Parto dalla Juventus.

4 per il ko di Empoli, una squadra che ha staccato la spina dice il campo, ma anche un senza voto perché sta subendo qualcosa di brutto e poco comprensibile. Si deve imporre una riflessione per chi gestisce il calcio. Non puoi vivere mesi senza sapere la classifica, è una mancanza di rispetto nei confronti della Juve ma anche di tutti gli altri".