Nelle scorse ore l'ex calciatore Michelangelo Rampulla ha parlato ai microfoni di TV Play dell'operato alla Juventus di Massimiliano Allegri, difendendo il tecnico e lanciando una stilettata a coloro che ne contestano il gioco. Di tutt'altro parere è stato invece Ivano Trotta, ex calciatore che criticato senza tanti giri di parole il lavoro svolto finora dall'allenatore livornese.

Juventus, Rampulla difende Allegri: 'Il bel gioco è fuffa, solo se hai giocatori forti fai il bel gioco'

L'ex calciatore della Juventus Michelangelo Rampulla è stato intervistato nelle scorse ore da TV Play e parlando dell'operato di Massimiliano Allegri lo ha difeso a spada tratta: "Alla Juve quando non si vince si deve trovare qualcuno a cui addossare le colpe e in questo caso è l’allenatore.

Ho sempre pensato che sono i giocatori a fare quasi tutto. Conta una sola cosa: vincere. Il bel gioco è una fuffa, se hai i calciatori forti fai il bel gioco". Rampulla, parlando poi della recente finale di coppa Italia raggiunta dalla Juventus, ha sottolineato come i bianconeri meritino i complimenti a prescindere dalle modalità con le quali hanno ottenuto questo risultato. Riferendosi poi a Perin, Rampulla ha evidenziato come il secondo portiere dei bianconeri debba avere pazienza ed aspettare il suo momento tenendo sempre la massima concentrazione. Infine, l'ex calciatore parlando di Antonio Conte si è augurato di rivedere presto il tecnico pugliese sulla panchina di una squadra importante.

Juve, Trotta: 'Penso che Allegri stia facendo molto meno di quello che avrebbe potuto fare nel club bianconero'

Della Juventus e dell'operato di Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di 1 Football Club anche l''ex calciatore ed ora allenatore Ivano Trotta: "Allegri? Penso stia facendo molto meno di quello che avrebbe potuto.

Nonostante quel che si dice, la rosa dei bianconeri resta fortemente competitiva. Guardiamo al Bologna che, con giocatori sconosciuti ai più, riesce a proporre un calcio spettacolare. Anche quest'anno, Allegri sta dimostrando di non essere all'altezza di guidare la Juve, o per competenza o per stimoli". Trotta, parlando del Napoli e della sfida di campionato contro la Roma, ha sottolineato come un'eventuale vittoria dei partenopei nella gara coi giallorossi potrebbe non bastare per rilanciare le ambizioni Champions degli azzurri.

L'ex calciatore, restando in tema Napoli ha poi evidenziato come la compagine campana per ripartire nella prossima stagione non dovrebbe rinunciare alle prestazioni sportive di Kvaratskhelia, esterno georgiano che ha dimostrato nella scorsa annata di avere delle doti incredibili.