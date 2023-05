Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di Sportitalia della possibilità che l'attuale tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini possa approdare ad una tra la Juventus ed il Milan. Il giornalista Gianfranco Padovan intervistato da Sky Sport ha invece parlato di Massimiliano Allegri e del suo possibile futuro alla guida del club bianconero.

Juventus, De Paola: "Penso che Gasperini alla Juve o al Milan non sia un'ipotesi impossibile"

Il giornalista sportivo Paolo De Paola è tornato a parlare della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro allenatore della compagine bianconera.

Secondo De Paola, che è stato ospite su Sportitalia, uno dei papabili candidati a succedere alla panchina di Massimiliano Allegri qualora quest'ultimo fosse esonerato a fine stagione, sarebbe Giampiero Gasperini dell'Atalanta: "Penso che Gasperini possa allenare una grande squadra, come la Juventus ed il Napoli. Non mi sembra un’ipotesi impossibile". De Paola ha poi rintuzzato sull'argomento Gasperini e sulle prossime decisioni dell'Atalanta per quanto concerne la propria guida tecnica affermando quanto segue: "Penso che l’Atalanta abbia bisogno di un cambio di allenatore. Credo che un allenatore possa fare bene per quattro anni, al massimo cinque. Questa non è più la stessa Atalanta che sorprendeva tutti per il ritmo e la capacità di macinare chilometri rispetto alle avversarie".

Padovan: "Ho la sensazione che Allegri sia saldo alla Juventus, i bianconeri non possono permettersi di mandarlo via"

Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport, parlando di Juventus ha invece sottolineato come il club bianconero starebbe considerando l'opzione di continuare con Massimiliano Allegri anche nella prossima stagione.

Ecco le parole di Padovan a riguardo: "Nelle ultime ore si sono aggiunte delle sensazioni che vanno verso un Allegri saldo. Ho sentito parlare di dimissioni di Allegri: lui non si dimette; se volete mandarmi via datemi due anni di contratto. Non so quanto la Juventus si possa permettere di darli ad Allegri". Padovan ha poi continuato a parlare di Juventus e delle indiscrezioni che vorrebbero il club bianconero vicino al direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: il giornalista ha dunque sottolineato come la Juve dovrebbe trovare un accordo con il ds toscano entro il 30 giugno per poi progettare il prossimo Calciomercato con anticipo. Se cosi non fosse, secondo Padovan la Juventus dovrebbe di conseguenza escogitare un piano B che comprenderebbe la scelta di un nuovo dirigente da cui ripartire.