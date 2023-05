Nelle scorse ore il giornalista e cronista sportivo Francesco Oppini ha parlato ai microfoni di Radio BiancoNera dell'operato di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Del tecnico livornese e del suo futuro hanno detto la loro opinione anche l'ex calciatore Roberto Scarnecchia ai microfoni di Calciomercato.it ed il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato.

Oppini punge Allegri: "Ha perso la trebisonda, che lo hanno preso a fare se dopo la sconfitta col Siviglia la squadra si è persa?"

Il giornalista sportivo Francesco Oppini è stato intervistato nelle scorse ore da Radio BiancoNera e tra gli argomenti trattatati c'è stato anche l'operato del tecnico livornese Massimiliano Allegri.

Oppini, in merito ha dunque detto: "Quando devi ripartire, devi farlo da chi ha un dna bianconero. Si parla di ottimi allenatori, ma molti sarebbero sbranati al terzo ko. Allegri è stato logorato da questa stagione ma credo che il nome non si possa fare finché l'organigramma juventino non sarà completato. Allegri ha perso la trebisonda. Allegri a 7 milioni più bonus che lo hanno preso a fare se si sono persi dopo il Siviglia? Lui deve avere lo spogliatoio in mano anche adesso".

Scarnecchia esalta Allegri: "E' il tecnico perfetto per la Juventus, i bianconeri devono continuare con lui"

Anche l'ex calciatore Roberto Scarnecchia ha parlato della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri. Scarnecchia, intervistato nelle scorse ore su Calciomercato.it ha dunque suggerito al club bianconero di proseguire la propria avventura con il manager da Livorno: "Continuare con Allegri?

Sì, la Juventus non deve toccare niente per l’anno prossimo. Un grande segreto è la continuità. Nel momento in cui non stai bene mentalmente non riesci a ottenere risultati. Mi sono sempre battuto sul fatto che Allegri per me è il tecnico perfetto per la Juventus. Vorrei vedere un altro allenatore al posto di Allegri cosa sarebbe riuscito a fare tra difficoltà psicologiche e stress psicofisico".

Venerato: "Allegri dovrebbe restare alla Juventus ma se saltasse tra i sostituti ci sarebbe il nome di Tudor"

Come Scarnecchia, anche il giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato della Juventus e della possibile permanenza di Massimiliano Allegri alla guida del club bianconero. Ecco quindi quanto detto da Venerato ai microfoni di Rai Sport: "Allegri dovrebbe restare a meno di una rescissione consensuale.

Tra le possibilità per la panchina bianconera ci sono tre opzioni: Conte, che per Juve-Milan era anche allo stadio e ora partirà per le vacanze in Egitto, è il sogno impossibile. Tudor invece è l'obiettivo concreto è c'è già il sì dell'ex bianconero, mentre Palladino è la variabile ma c'è Galliani che vorrebbe rinnovarlo al Monza".