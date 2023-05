La finale di Champions League sta catalizzando l'attenzione di squadra e tifosi, il 10 giugno si avvicina con l'Inter che sfiderà il Manchester City per provare ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

La dirigenza aspetta l'appuntamento e nel frattempo si muove per i rinnovi di contratto. Le operazioni Bastoni e Calhanoglu sono ormai concluse, gli accordi devono essere solo firmati e annunciati, probabilmente dopo l'ultima sfida stagionale, mentre c'è chi è ancora in bilico come Edin Dezko.

Rinnovo Dzeko: l'offerta dell'Inter

Il bosniaco va in scadenza proprio alla fine di questa stagione e ancora non ha trovato l'accordo con la dirigenza nerazzurra.

La volontà di entrambe le parti sarebbe però quella di proseguire insieme, la società ha visto quanto sia importante il giocatore che, nonostante i 37 anni, ha messo a referto ben 45 presenze in stagione, segnando tra l'altro 14 gol di cui 4 in Champions League. Lo stesso centravanti non avrebbe problemi a rimanere a Milano secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, due punti di contatto che sembrerebbero spianare la strada alla firma del rinnovo per un'altra stagione.

A mancare però è l'intesa economica con la società che offre 5 milioni a stagione e l'entourage del giocatore che vorrebbe 5 milioni a cui aggiungere i bonus, individuali e di squadra. La differenza è che quei bonus Marotta e soci vorrebbero che fossero già inseriti nei 5 milioni offerti, insomma bisognerà capire chi mollerà la presa per concludere l'affare oppure se l'accordo si troverà a metà strada.

L'Arabia Saudita a caccia di Dzeko

Il lavoro continuerà anche se nelle ultime ore c'è da registrare la voce di un interessamento dall'Arabia Saudita per Edin Dzeko. L'Al-Hilal sta cercando un grande nome da inserire in rosa, anche in risposta al colpo Cristiano Ronaldo dell'Al-Nassr. L'attaccante nerazzurro sarebbe una delle idee dopo che Messi sembra non avere intenzione di rispondere sì alla faraonica offerta della società, trapelata già alcuni mesi fa con un ingaggio da centinaia di milioni all'anno.

Non si conoscono ancora i dettagli ma di sicuro per convincere il bosniaco l'ingaggio sarebbe altissimo per i parametri europei.

La palla passa a Dezko che dovrà decidere se accettare di volare lontano e chiudere la carriera con tanti soldi e pochi stimoli sportivi oppure se sposare ancora la causa dell'Inter, società che lo ha acquistato nel 2021 dopo sette stagioni alla Roma.

A proposito di calcio arabo, un altro club, l'Al Ittiad, avrebbe proposto 200 milioni anno per convincere Benzema che è in scadenza con il Real Madrid, operazione che al momento sembrerebbe però molto difficile.