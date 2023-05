La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente, non solo per le vicende giudiziarie, ma anche per le problematiche nel gioco e nei risultati che sta dimostrando in campo. La gestione Allegri dal suo ritorno nel 2021 non sta dando grandi soddisfazioni: dopo il quarto posto della scorsa stagione, anche in questo periodo la squadra sta continuando a deludere. Nelle ultime quattro partite di campionato ha totalizzato un solo punto e non mancano le indiscrezioni di mercato su una possibile partenza di Massimiliano Allegri a fine stagione.

Ad alimentare questa possibilità è stato nelle scorse ore anche il giornalista sportivo Romeo Agresti, ospite a Live Bianconera.

Il giornalista Romeo Agresti ha parlato del possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve

'Alla Juventus ritornano tutti: a me non stupirebbe se Antonio Conte dovesse ritornare in bianconero, sono queste le dichiarazioni del giornalista sportivo Romeo Agresti ospite a Live Bianconera.

Nelle ultime settimane si parla di un possibile esonero di Massimiliano Allegri a fine stagione e fra i tecnici graditi dalla società bianconera ci sarebbe appunto anche quello pugliese. Anche in questo caso - come avvenuto già con Allegri nel 2021 - sarebbe un ritorno: infatti Antonio Conte è stato il tecnico che ha riportato lo scudetto a Torino nella stagione 2011-2012, rimanendo nella società bianconera fino al luglio 2014, quando decise di lasciare la Juve durante la preparazione estiva.

Conte era poi diventato prima commissario tecnico della nazionale italiana (dal 2014 al 2016) e poi allenatore dell'Inter dal 2019, vincendo il campionato con la società milanese nella stagione 2020-2021.

Gli altri possibili nomi di tecnici accostati alla Juventus

Secondo i principali giornali sportivi circolano anche altri nomi di allenatori che piacerebbero alla società bianconera.

Fra questi ci sarebbe anche il francese Zinedine Zidane, ormai da due stagioni senza panchina, anche lui ex bianconero da calciatore.

Piacerebbero anche l'italiano Roberto De Zerbi del Brighton, che attualmente nel campionato inglese è a ridosso della zona "qualificazione alle coppe europee, e il croato Igor Tudor dell'Olympique Marsiglia. Attualmente la sua squadra è seconda in classifica in Ligue 1. Anche Tudor è un ex bianconero, sia come calciatore, sia come tecnico, essendo stato il vice di Pirlo alla Juventus.