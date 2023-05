Mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 18:00 si giocherà Juventus-Lecce, incontro valido per il 33° turno di Serie A 2022/23. Nel turno precedente, la squadra di Allegri ha ottenuto un punto in trasferta nell'1-1 contro il Bologna di Thiago Motta, dove alla rete di Orsolini per i rossoblu nella prima frazione di gioco ha replicato Milik nel secondo tempo. I salentini, invece, hanno vinto di misura per 1-0 (Strefezza al 62') tra le mura amiche contro l'Udinese di Sottil.

Statistiche: Il Lecce non batte la Juventus nel massimo campionato italiano dal 20 febbraio 2011, quando la squadra pugliese s'impose in casa per 2-0.

Juventus, turnover in vista della semifinale d'andata di Europa League

Max Allegri e la sua Juventus, dopo l'uscita dalla Coppa Italia in semifinale contro l'Inter, saranno consci che gli obiettivi stagionali da perseguire rimarranno principalmente due: piazzarsi in zona Champions in campionato e staccare il pass per la finale di Europa League. A causa del doppio impegno europeo col Siviglia, difatti, il tecnico toscano potrebbe fare un po' di turnover per salvaguardare la condizione fisica di alcuni pezzi pregiati della rosa. Per tornare alla vittoria in Serie A che manca da cinque turni, Allegri avrà buone chance di puntare sul 3-5-1-1, con Szczesny a difesa dei pali. Terzetto arretrato bianconero che sarà formato, c'è da scommetterci, da Danilo, Bremer e Gatti.

A centrocampo, intanto, la Juventus potrebbe schierare inizialmente Rabiot, Locatelli e Fagioli in mezzo al reparto, mentre Iling agirà come esterno sinistro e Cuadrado andrà a piazzarsi sul fronte destro. Ad occupare la trequarti campo, invece, dovrebbe esserci Soulé, il quale agirà alle spalle dell'unica punta Milik. Possibile partenza dalla panchina per Vlahovic, Chiesa e Kostic, nel frattempo saranno da valutare le condizioni di Di Maria, alle prese con un infortunio alla caviglia, e Kaio Jorge.

Non sarà del match Moise Kean a causa di un infortunio muscolare.

Lecce, squalificato Strefezza

Mister Baroni e il suo Lecce militano al momento al sedicesimo posto del campionato, con trentuno punti ottenuti che gli stanno valendo un +4 dalla zona retrocessione. Per raggranellare qualche punto, il tecnico dei salentini potrebbe optare per il 4-3-3, con Falcone in porta.

Difesa a quattro che vanterà presumibilmente come titolari Umtiti e Baschirotto al centro del reparto, con Gendrey e Gallo come terzini rispettivamente a destra e sinistra del terreno di gioco. Oudin, Blin e Hjulmand, invece, dovrebbero occupare il centrocampo del Lecce, mentre la triade offensivo potrebbe essere formata da Cesay in mezzo con Colombo a destra e Banda a sinistra. Sarà indisponibile causa squalifica Strefezza, mentre saranno in dubbio le presenze di Pongracic e Pezzella.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Iling, Rabiot, Fagioli, Locatelli, Cuadrado, Soulè, Milik. Allenatore: Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Gallo, Oudin, Blin, Hjulmand, Colombo, Cesay, Banda. Allenatore: Baroni.