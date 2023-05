Nella scorsa giornata di campionato la Juventus contro il Bologna ha pareggiato per 1-1 in trasferta, tornando quindi a fare punti dopo tre sconfitte consecutive in Serie A. I bianconeri proveranno ora a ritornare alla vittoria già mercoledì 3 maggio, quando all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18 sfideranno il Lecce.

Per questa sfida mister Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi al 3-5-2 dopo che nel match contro il Bologna nel primo tempo aveva schierato una difesa a quattro che però non ha dato molte garanzie.

La squadra giallorossa pugliese è reduce da una vittoria importante contro l'Udinese ed è in piena lotta per la permanenza in Serie A.

Il tecnico Marco Baroni dovrebbe affidarsi al 4-3-3 e sostituire lo squalificato Strefezza con Banda, il quale assieme a Colombo e Di Francesco formerà l'attacco della squadra salentina.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Vlahovic e Chiesa

La Juventus dovrebbe essere schierata da Massimiliano Allegri con il 3-5-2. In porta sarà titolare Szczesny, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Gatti, Bremer e Danilo.

A centrocampo Cuadrado dovrebbe giocare sulla fascia destra (anche se non è da scartare la possibilità che il tecnico schieri De Sciglio), al centro del reparto Miretti potrebbe sostituire Fagioli e giocare quindi assieme a Locatelli e Rabiot, mentre Kostic sarà impiegato sulla fascia sinistra.

Nel settore avanzato sarà da valutare il recupero di Di Maria, comunque dovrebbero giocare titolari Vlahovic e Chiesa.

Il tecnico del Lecce Baroni dovrebbe schierare Colombo e Di Francesco

Il Lecce dovrebbe giocare con il 4-3-3, modulo di gioco che il tecnico Baroni utilizza oramai da diversi mesi. In porta sarà titolare Falcone, in difesa dovrebbero giocare Gendrey come terzino destro, Baschirotto e Umtiti centrali e Gallo come terzino sinistro.

A centrocampo dovrebbero trovare spazio Hjulmand, Blin e Oudin.

Nel settore avanzato - con la squalifica di Strefezza - dovrebbe giocare Banda a supporto di Colombo e Di Francesco.

Le probabili formazioni di Juventus e Lecce

I possibili titolari di Juventus-Lecce:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Hjulmand, Blin, Oudin; Banda, Colombo, Di Francesco. Allenatore Marco Baroni.