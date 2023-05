La Juventus è al lavoro per valutare il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Ci sarà molto lavoro da fare per il nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli. Mancherebbe solo l'ufficialità, con il dirigente toscano che dovrà prima rescindere il contratto con il Napoli. Si parla di un'intesa per un contratto di tre stagioni. Il direttore sportivo dovrà lavorare ai rinforzi ma anche alle cessioni. Fra i giocatori che potrebbero essere ceduti nel calciomercato estivo ci sarebbe anche Fabio Miretti. Il centrocampista potrebbe fare un'esperienza professionale in prestito così da raccogliere più minutaggio ad agevolare la sua maturazione.

Non è da scartare la possibilità che venga ceduto a titolo definitivo se dovesse arrivare un'offerta importante. A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermerebbero come la società bianconera potrebbe offrirlo alla Lazio come contropartita tecnica per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista Miretti potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la cessione di Fabio Miretti. Il centrocampista nelle ultime stagioni ha disputato 37 match nella società bianconera, dati importanti per un giocatore che compirà fra qualche mese 20 anni. La Juve però potrebbe valutare la sua cessione soprattutto se dovesse garantire una somma importante o se eventualmente venisse inserito come contropartita tecnica per l'acquisto di un giocatore gradito.

A tal riguardo si parla di un suo possibile trasferimento alla Lazio in uno scambio di mercato che porterebbe a Torino Milinkovic-Savic. Il centrocampista potrebbe lasciare la società laziale nel calciomercato estivo anche perché in scadenza a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

Si parla di una possibile offerta della Juventus da 5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2027.

La Juventus potrebbe offrire anche Pellegrini o Rovella per l'acquisto di Milinkovic-Savic

La Juventus non vorrebbe spendere i 40 milioni di euro del suo cartellino, ma potrebbe inserire delle contropartite tecniche. Oltre a Miretti potrebbero essere offerti anche Luca Pellegrini, già in prestito alla Lazio, e Nicolò Rovella.

Il centrocampista attualmente in prestito al Monza piace molto a Maurizio Sarri per rinforzare il centrocampo. Nell'eventualità di un trasferimento a titolo definitivo di Pellegrini alla Lazio, la Juventus dovrebbe offrire in aggiunta circa 25 milioni di euro. Se fosse invece il centrocampista classe 2001 a trasferirsi alla Lazio, la somma in soldi potrebbe essere di circa 10 milioni di euro.