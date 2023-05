La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Scelte che dipenderanno dalla qualificazione o meno alla Champions League. Se non dovessero arrivare i ricavi garantiti dalla partecipazione alla competizione europea, potrebbero esserci delle cessioni pesanti. Una su tutte quelle di Gleison Bremer. Nonostante sia arrivato nella società bianconera nel recente calciomercato estivo, potrebbe fare una nuova esperienza professionale dopo solo una stagione. Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi, una su tutte il Tottenham.

I londinesi sarebbero pronti ad offrire una somma in soldi più una contropartita tecnica gradita alla Juventus. Parliamo di Cristian Romero, già nella società bianconera ma che non ha mai giocato a Torino in quanto, dopo il prestito al Genoa, si è trasferito all'Atalanta prima della cessione dell'argentino al Tottenham nel calciomercato estivo del 2021.

Il giocatore Bremer potrebbe trasferirsi al Tottenham per 20 milioni di euro più il cartellino di Romero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la cessione di Bremer, che piace al Tottenham. La società inglese vorrebbe il giocatore brasiliano e potrebbe offrire circa 20 milioni di euro più il cartellino di Cristian Romero, nazionale argentino ed ex Juventus.

Acquistato dalla società bianconera nel calciomercato estivo del 2019 e rimasto in prestito al Genoa fino all'estate 2020, è poi finito all'Atalanta lo stesso anno, in prestito con diritto di riscatto. La società bergamasca lo ha riscattato un anno dopo ed è rimasto in Lombardia fino al 2021, quando poi si è trasferito al Tottenham.

Due stagioni nella società londinese in cui non ha reso come ci aspettava, soprattutto in questa stagione, non agevolato dalle problematiche del Tottenham che hanno portato anche alla rescissione consensuale del contratto di Conte due mesi prima della fine della stagione. Romero si aggiungerebbe ai tanti argentini che sono attualmente nella rosa bianconera.

Difficilmente fra questi, nel 2023-2024, ci sarà Leandro Paredes, che non dovrebbe essere riscattato dal Paris Saint Germain e potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella, in prestito al Monza fino a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche le fasce difensive, considerando che Alex Sandro e Cuadrado sono in scadenza di contratto e potrebbero non prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia, a questi bisogna aggiungere anche Fresneda. Potrebbe arrivare anche un centrocampista: si valuta Youri Tielemans, che arriverebbe a parametro zero, considerando che è in scadenza di contratto con il Leicester a giugno.