Nelle scorse ore l'attuale tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato della possibilità di poter tornare ad allenare in una delle due squadre in cui ha giocato da calciatore, l'Inter o la Lazio.

Nel frattempo, la società nerazzurra starebbe continuando a pensare a un possibile erede di Simone Inzaghi e tra i papabili nomi ci sarebbe quello di José Mourinho.

Simeone sul futuro: "Mi farebbe piacere tornare in una tra Inter o Lazio"

Il "Cholo" Simeone è stato intervistato nelle score ore dalla Gazzetta dello Sport e tra gli argomenti toccato dall'attuale tecnico dell'Atletico Madrid, c'è stato anche un possibile ritorno in Italia.

Simeone, ha infatti confessato di pensare alla panchina di una tra Inter e Lazio: "Spesso mi capita di incontrare tifosi interisti e laziali che mi chiedono di tornare. Chi può saperlo? Di sicuro mi farebbe piacere".

Simeone ha poi parlato del suo futuro e dell'ipotesi di smettere con il mestiere di allenatore: "Non so quanto ancora potrò allenare, ho 53 anni: altri cinque? Di sicuro il nostro è un mestiere stressante. Ma poi penso che sono bastati pochi giorni di vacanza per farmi tornare la voglia di rientrare in campo. Il prato è come una droga per noi".

L'argentino ha poi parlato della semifinale di Champions League che vedrà contrapporsi Inter e Milan, sottolineando come una sfida di questo livello si deciderà sui dettagli più piccoli e che il suo tifo sarà per la formazione nerazzurra.

Il "Cholo" ha poi concluso l'intervista, parlando della sua esperienza all'Atletico Madrid e degli stimoli che prova dopo 12 anni sulla panchina dei "Colchoneros" asserendo come il cambio di calciatori effettuato anno dopo anno dalla società gli permetta di rinnovare la sua esperienza nel club spagnolo.

Inter, la figura di Mourinho per il futuro della panchina resterebbe sempre valida

L'Inter, che starebbe pensando all'erede di Simone Inzaghi, oltre al "Cholo" Simeone avrebbe altri profili nel mirino tra cui ci spunterebbe il nome di José Mourinho. Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal quotidiano Il Messaggero, il tecnico portoghese al termine della stagione in corso potrebbe separarsi dalla Roma: le ultime uscite dello "Special One" infatti, testimonierebbero di un malcontento piuttosto evidente del lusitano, causato dalla poca presenza mediatica della proprietà Friedkin e dalla scarsa competitività della rosa per tentare di lanciare l'assalto allo scudetto.

Se Mourinho dovesse lasciare la società giallorossa, allora l'Inter potrebbe bussare alla sua porta con la speranza di gettare le basi per una seconda avventura in nerazzurro del portoghese.