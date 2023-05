Nelle scorse ore l'ex calciatore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato a Dazn della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri.

Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche Luca Marchetti su Sky Sport e Ivan Zazzaroni, sulle colonne del Corriere dello Sport.

Barzagli sul futuro di Allegri: "Andrà via? in questo momento complicato della Juventus non mi sorprenderebbe"

L'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli è tornato a parlare nelle scorse ore del club bianconero e del possibile futuro del tecnico Massimiliano Allegri.

Ospite negli studi di Dazn nel post gara che ha visto il Milan imporsi per 1-0 contro la Juve, l'ex difensore ha affermato: "In questo momento non mi sorprenderebbe niente, perché la situazione è abbastanza complicata. Bisognerà vedere a metà giugno".

Barzagli ha poi rintuzzato sull'argomento Juventus, aggiungendo: "La Juventus dovrà risolvere delle questioni interne, mi sembra di capire che qualcosa sia un po' diviso tra allenatore, società e giocatori".

Marchetti: "Per me Allegri resterà alla Juventus al 90%"

Chi invece pensa che Massimiliano Allegri possa restare alla guida della Juventus è il giornalista Luca Marchetti. Quest'ultimo, intervenuto nelle scorse ore alla trasmissione Sky Sport Football Club, ha affermato il tecnico della formazione bianconera resterà quasi sicuramente alla Continassa: "Non è stato contattato alcun allenatore, quindi Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus e sarei sorpreso se domani non lo fosse.

Per me rimane al 90%. Non è cambiato nulla rispetto alla scorsa settimana, non ci sono stati passi in avanti su Giuntoli, il Napoli prima si occuperà della questione allenatore".

Juve, Zazzaroni difense Allegri: "Per lui non ci sono stati mai alibi, neanche i cataclismi societari"

Anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri sulle colonne del quotidiano romano: "Il nuovo sport nazionale: picchiare durissimo Allegri.

Nulla gli viene perdonato, azzerati tutti gli alibi, compresi i cataclismi societari e la grottesca modalità delle sentenze, l’obiettivo degli antipatizzanti è dimostrare che non è più capace di allenare in questo calcio spaziale e favoloso in cui i fenomeni della panchina sono gli analisti, i data addicted, gli artetas, la Next Gen. Di Pep signori ce n'è è uno solo".