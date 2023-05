Uno dei giocatori che molto probabilmente lascerà l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Joaquin Correa. L'attaccante argentino non ha mai convinto del tutto in questi due anni e per questo motivo la società nerazzurra sarebbe pronta a cederlo per fare spazio ad un nuovo innesto da regalare a Simone Inzaghi, che potrebbe essere uno tra Retegui e Marcus Thuram. Il futuro del Tucu, comunque, potrebbe essere ancora nel campionato italiano, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi la Fiorentina, alla ricerca di un esterno d'attacco importante da regalare a Vincenzo Italiano, anche se qualche dubbio sulla sua permanenza a Firenze sussiste.

Un altro nome che potrebbe infiammare il mercato è quello di Theo Hernandez. Il laterale del Milan è ormai considerato un top del ruolo e le sue prestazioni non sono passate inosservate, in particolar modo al suo ex club, il Real Madrid. Blancos che potrebbero essere pronti a fare una proposta importante per riportarlo alla base e soffiarlo ai rossoneri.

Fiorentina su Correa

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Joaquin Correa in vista della prossima sessione di calciomercato. L'attaccante argentino è in uscita dall'Inter, che ascolterà eventuali proposte. Si era parlato anche di un possibile scambio Correa - Martinez Quarta e i viola lo vorrebbero per rinforzarsi sugli esterni e dare più soluzioni sul fronte offensivo a Vincenzo Italiano, soprattutto in caso di trionfo in Conference League, visto che poi ci sarebbe da affrontare l'impegno dell'Europa League a testa alta.

Il Tucu anche quest'anno ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative a Milano, con soli tre gol messi a segno in ventisei partite di campionato, perfino meno dei quattro gol segnati l'anno scorso. I nerazzurri non vogliono realizzare una minusvalenza e per questo lo valutano intorno ai 15 milioni di euro, cifra con cui è iscritto attualmente a bilancio.

Le due società, però, starebbero pensando ad uno scambio alla pari, con il club di Commisso che metterebbe sul piatto il cartellino di Martinez Quarta. Il centrale argentino non è ritenuto intoccabile, anche perché in rosa ci sono già Igor e Nikola Milenkovic.

La possibile offerta del Real Madrid per Theo Hernandez

Il Real Madrid sarebbe pronto a fare un tentativo per Theo Hernandez nella prossima sessione di mercato per riportarlo alla base dopo qualche anno.

Il Milan lo acquistò per soli 20 milioni di euro e adesso il suo valore è schizzato alle stelle. Il laterale francese, d'altronde, ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti al mondo del ruolo, prendendosi anche il posto da titolare in Nazionale e per questo motivo la società rossonera non lo lascerà partire tanto facilmente. Blancos che, però, sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro, cifra difficilmente rifiutabile ma l'ultima parola spetterà a Maldini e Massara.