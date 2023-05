La Juventus è reduce da diverse prestazioni deludenti dal punto di vista del gioco, attutite in parte dalla vittoria, comunque fondamentale, contro il Lecce. Tante le critiche che hanno riguardato Massimiliano Allegri anche se attualmente c'è molta fiducia della società nei confronti del tecnico al punto tale che ne verrà considerato il parere a livello di ingaggio del prossimo ds.

Una versione questa confermata anche da Massimo Brambati, che in una recente intervista a Tmw Radio ha dichiarato come l'allenatore toscano non vorrebbe Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2024.

L'agente Brambati ha parlato del possibile ingaggio del direttore sportivo da parte della Juve

'Mi è stato detto che Allegri non vorrebbe Giuntoli come direttore sportivo ma Massara o Rossi'. Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati a Tmw Radio.

L'agente ha aggiunto: 'Un management che non sceglie il direttore sportivo ma lo fa scegliere all’allenatore non mi sembra il massimo'. Secondo Brambati l'eventuale riconferma di Allegri non sarebbe dettata dai meriti del tecnico ma solo da considerazioni economiche dato il contratto fino a giugno 2025 da 7 milioni di euro più 2 di bonus.

Le dichiarazioni di Brambati però non trovano conferme nelle indiscrezioni di mercato lanciate da Calciomercato.it che invece parlano di un possibile ingaggio di Cristiano Giuntoli da parte della Juventus anche in caso di permanenza di Massimiliano Allegri.

Il presidente del Napoli De Laurentiis sarebbe pronto a lasciar partire in anticipo il direttore sportivo, che come accennato è in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2024.

Piacciono come direttore sportivo anche Massara e Tare

Come dichiarato da Brambati, Allegri vorrebbe Massara o Rossi come direttore sportivo.

Il ds del Milan è stato anche compagno del tecnico al Pescara da calciatore e i due sarebbero tra l'altro buoni amici.

Alla Juventus piacerebbe anche Igli Tare che ha in Luciano Moggi uno dei suoi sponsor: Tare è in scadenza di contratto con la Lazio a giugno e viene da ottimi anni come ds del club biancoceleste.

Non è da scartare poi la possibilità che Allegri diventi direttore tecnico della società bianconera, con l'ingaggio a quel punto di un nuovo allenatore per la Juventus. I nomi che piacerebbero alla società bianconera sono Roberto De Zerbi e Igor Tudor che tanto bene stanno facendo alla guida di Brighton e Marsiglia.