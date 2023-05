La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato in previsione della stagione 2023-2024. Trattative che dipenderanno anche da chi arriverà come direttore sportivo, con il nome di Cristiano Giuntoli del Napoli che continua ad essere in cima alla lista dei papabili candidati.

A parlare di recente del possibile ingaggio di un nuovo direttore sportivo da parte della Juventus è stato Luciano Moggi. Ospite a Radio Bianconera l'ex direttore generale della società juventina ha suggerito però un altro nome, quello di Igli Tare, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno.

Luciano Moggi ha suggerito l'ingaggio di Tare

'Giuntoli faticherà a uscire dal Napoli. A me piacciono quei direttori che non dicono di aver agito in proprio, ma l'hanno fatto con la collaborazione dei presidenti, esponendosi'. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi sa Radio bianconera in risposta alle indiscrezioni di mercato che parlano del possibile ingaggio dell'attuale direttore sportivo del Napoli da parte della società bianconera.

Cristiano Giuntoli à in scadenza di contratto a giugno 2024 ma il presidente del Napoli potrebbe anche lasciarlo partire in anticipo chiedendo al dirigente di rinunciare all'indennizzo che sarebbe previsto per l'ultimo anno di contratto con la società campana.

Luciano Moggi ha suggerito però un altro nome alla Juventus: 'A me piace molto Tare. Magari non lascerà la Lazio, ma io proverei ad ingaggiarlo'. Il direttore sportivo della Lazio ha dimostrato di saper pescare molto bene sul mercato nelle ultime stagioni, basti pensare agli acquisti di Sergej Milinkovic-Savic ma anche a quello di Ciro Immobile, diventato un riferimento della rosa laziale.

Ottimi anche i rinforzi a centrocampo come Luis Alberto, colpi importanti che insieme ai vari Casale, Romagnoli e Provedel abili quest'anno a blindare la difesa stanno contribuendo al raggiungimento di un piazzamento Champions per la compagine guidata da Maurizio Sarri.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe dunque decidere di ingaggiare un ds con anche Giovanni Rossi tra i papabili ma potrebbe non trattarsi dell'unico movimento dirigenziale del club.

In caso di finale di stagione deludente non è infatti da scartare la possibilità che arrivi un nuovo tecnico.

Si parla anche di un nuovo possibile ruolo per Massimiliano Allegri da direttore tecnico in simbiosi con Francesco Calvo. In caso di esonero dell'allenatore livornese potrebbe arrivare uno fra Roberto De Zerbi e Igor Tudor, due dei tecnici giovani più interessanti sul panorama internazionale. Più defilati e meno possibili gli ingaggi di Zidane e Conte.