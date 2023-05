La Juventus è attesa da settimane impegnative che saranno decisive per il futuro sportivo nella stagione 2023-2024. Non solo calcio giocato ma anche le vicende giudiziarie peseranno e non poco sulle ambizioni della società bianconera, che dovrà tener conto anche da mancati ricavi in caso di non qualificazione alla Champions League. Una situazione che potrebbe portare a cessioni importanti, una su tutte quella di Bremer. Il brasiliano è stato uno degli investimenti più importanti della società bianconera lo scorso Calciomercato estivo, arrivato come sostituto di Matthijs de Ligt.

Pagato circa 40 milioni di euro che con i bonus arriveranno a circa 49 milioni di euro, il centrale sta disputando una stagione importante tenendo conto delle problematiche di gioco e dei risultati della squadra bianconera. Secondo le ultime notizie di mercato in caso di mancata qualificazione alla Champions League la Juventus potrebbe considerare la cessione di Bremer. Sul giocatore ci sarebbero il Newcastle e il Tottenham, alla ricerca di rinforzi importanti per il settore difensivo.

Possibile interesse del Newcastle e Tottenham per Bremer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dell'Inghilterra il Newcastle e il Tottenham starebbero seguendo il brasiliano della Juventus Bremer.

Fisicità e velocità le caratteristiche principali del brasiliano, che sarebbe ideale per il calcio inglese. Il Newcastle è vicino alla qualificazione alla Champions League e potrebbe regalarsi un investimento importante per il settore difensivo. Il Tottenham invece potrebbe ingaggiare Nagelsmann che avrebbe chiesto un centrale affidabile.

Bremer sarebbe valutato circa 50 milioni di euro dalla società bianconera, che lo lascerebbe partire solo per alleggerire il bilancio societario in caso di mancata qualificazione alla Champions League. In questa stagione fino ad adesso Bremer ha disputato 27 match nel campionato italiano segnando 3 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

A questi bisogna aggiungere 3 match e 1 gol in Coppa Italia, 3 match in Champions League e 6 match in Europa League. Quel che è certo è che se dovesse partire non sarà facile per la Juventus sostituirlo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire altri giocatori in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Ci riferiamo soprattutto ai giocatori in scadenza di contratto a giugno. Adrien Rabiot, Juan Cuadrado e Angel Di Maria potrebbero lasciare Torino, diversa è invece la situazione di Alex Sandro, che potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale per due stagioni dilazionando l'ingaggio attuale da 6 milioni di euro. Potrebbe rimanere anche Carlo Pinsoglio come terzo portiere, anche lui in scadenza di contratto a giugno.