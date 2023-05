La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Una delle trattative su cui la società bianconera potrebbe imbastire è quella riguardante Pau Torres, difensore spagnolo classe 1997 che va in scadenza di contratto con il Villarreal a giugno 2024.

Possibile offerta per Pau Torres da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Pau Torres. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Villareal a giugno 2024 e una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro.

Difficilmente però la Juventus pagherà tale somma, anche perché il giocatore a giugno sarà a un anno esatto dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società spagnola.

Pau Torres era già stato seguito dalla Juventus nelle ultime stagioni, ma la trattativa non era mai entrata nel vivo. Sarebbe un rinforzo ideale, in quanto è particolarmente abile a giocare con il piede sinistro e attualmente nella rosa bianconera non ci sono centrali difensivi con questa caratteristica: Allegri infatti in questi mesi sta adattando Alex Sandro come centrale di sinistra di una difesa a tre, ma il brasiliano potrebbe non rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno.

In questa stagione lo spagnolo Pau Torres ha disputato fino ad adesso 30 match nel campionato spagnolo col Villarreal, segnando un gol, ha inoltre messo insieme due presenze in Coppa del Re e disputato tre incontri in Conference League.

In carriera il difensore ha anche vestito 23 volte la maglia della nazionale maggiore della Spagna, segnando una rete.

Il resto del mercato estivo della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche le fasce difensive nel calciomercato estivo. Sui media sportivi da alcune settimane parla del possibile arrivo di Fabiano Parisi dell'Empoli come terzino sinistro e di Emil Holm dello Spezia come laterale destro: ciascuno dei due giocatori avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Da valutare sarà anche il centrocampo, reparto in cui rientrerà Nicolò Rovella, protagonista di una stagione importante nel Monza in prestito e che dovrebbe far parte della rosa bianconera per la stagione 2023-2024, anche se su Rovella sarebbe la Lazio di mister Maurizio Sarri. In uscita dalla Juve ci sarebbe invece Leandro Paredes, che non dovrebbe essere riscattato dal Psg e tornare a Parigi per fine prestito.