La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo rinforzo per l'attacco della prossima stagione. Gli emissari nerazzurri sarebbero intenzionati a voler offrire circa 12 milioni di euro più il cartellino di Facundo Colidio per convincere il Boca Juniors a cedere l'attaccante italo-argentino Mateo Retegui.

L'idea dei nerazzurri per l'attacco del futuro: Mateo Retegui

Il bomber argentino con passaporto italiano era già stato accostato ai nerazzurri nella scorsa finestra di mercato invernale. La dirigenza dell'Inter starebbe ora lavorando con gli emissari del Boca Juniors per cercare di finalizzare l'affare nel prossimo giugno.

La valutazione effettuata dal Boca Juniors, che ne detiene il cartellino nonostante l'attaccante attualmente sia in prestito al Tigre, sarebbe di circa 18 milioni di euro, ma i nerazzurri vorrebbero provare a chiudere per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, inserendo nella trattativa il cartellino di Colidio, anche lui in prestito al Tigre, girandolo dunque a titolo definitivo al Boca Juniors.

Nel prossimo giugno Mateo Retegui sarà in Italia per le Finals della Nations League e l'occasione potrebbe essere propizia per gli agenti nerazzurri per provare a chiudere la trattativa con il passaggio all'Inter del centravanti.

Sul giocatore ci sarebbe però anche il forte interesse della Roma, che con Josè Mourinho vorrebbe puntare sull'argentino per rinforzare l'attacco del prossimo anno.

Anche il Napoli starebbe riflettendo su un possibile investimento sul centravanti, che potrebbe fare coppia con Osimhen nella prossima stagione.

La situazione dell'attacco dell'Inter per la prossima stagione

La dirigenza dell'Inter dovrà fare inoltre i conti con la scadenza contrattuale di Edin Dzeko, che in estate potrebbe lasciare Milano a parametro zero; le parti paiono lontane da un possibile rinnovo e dunque le strade si potrebbero separare dal prossimo giugno.

Anche Joaquin Correa potrebbe lasciare Milano nella prossima estate; la destinazione più probabile pare essere Siviglia, che avrebbe proposto un'opzione di prestito con diritto di riscatto per convincere i nerazzurri.

Romelu Lukaku invece tornerà al Chelsea dal prossimo giugno per la scadenza del prestito secco valevole per questa stagione con i nerazzurri; il bomber belga vorrebbe rimanere un'altra stagione in nerazzurro, ma il prossimo allenatore dei 'Blues', Pochettino, potrebbe voler trattenere il centravanti e costruire intorno a lui il nuovo Chelsea del futuro.

L'unica certezza dell'attacco dell'Inter pare rappresentata da Lautaro Martinez, sul quale comunque ci sarebbe l'interessamento di diversi top club europei nonostante la dirigenza nerazzurra lo abbia dichiarato sostanzialmente incedibile.