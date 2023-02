La dirigenza del Real Madrid avrebbe fissato il prossimo obiettivo per il mercato estivo: Dusan Vlahovic potrebbe essere il primo indiziato per vestire la 'camiseta blanca' nella prossima stagione.

L'interesse del Real Madrid su Dusan Vlahovic

L'attaccante serbo della Juventus, già nella scorsa finestra di mercato, era stato affiancato al Real Madrid: secondo le voci di Calciomercato, infatti, sarebbe stato lo stesso giocatore ad aver chiesto di essere messo in vendita dai bianconeri per capire se ci potesse essere un interessamento del Real Madrid.

Una situazione che, nelle ultime settimane, sembra essere avvenuta: infatti, i 'blancos', sempre secondo i rumors di mercato, avrebbero scelto il successore di Karim Benzema. L'attaccante della Juventus sarebbe il primo nella lista delle alternative per l'attacco madrileno della prossima stagione.

La dirigenza del Real Madrid avrebbe pensato a Vlahovic soprattutto per via della possibilità che la Juventus non riesca a rientrare tra le posizioni che valgono la qualificazione alle prossime coppe europee: in quel caso, il Real Madrid pensa di poter strappare ai bianconeri prezzi importanti per i suoi pezzi pregiati che probabilmente lascerebbero la Juventus, se non dovesse giocare in Europa nella prossima stagione.

Tra questi, c'è proprio Dusan Vlahovic che potrebbe partire per una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro: questo sarebbe il prezzo anticipato dalla dirigenza bianconera per poter accaparrarsi le prestazioni della punta serba.

I numeri di Dusan Vlahovic in Serie A

Dusan Vlahovic è arrivato in Serie A nel 2018 con la maglia della Fiorentina, acquistato dal Partizan Belgrado nell'estate precedente.

L'attaccante è maturato nei settori giovanili dell'OFK Belgrado prima di passare al Partizan, con il quale ha esordito nell'ambito professionistico, vincendo i suoi primi trofei (SuperLiga e due Coppe di Serbia).

Nella Fiorentina ha giocato per tre stagioni più una mezza: poi, durante il mercato invernale, si è trasferito alla Juventus come rinforzo per l'obiettivo, poi centrato, della qualificazione alla Champions League.

Con la Fiorentina, l'attaccante serbo ha segnato 44 gol in Serie A in un totale di 98 partite disputate. Con la maglia della Juventus, nella sola stagione 2021-2022, in 15 partite giocate, ha realizzato 7 marcature fornendo un assist ai compagni.

Nella stagione in corso, Dusan Vlahovic ha disputato solamente 13 partite in campionato per via della pubalgia che lo ha fermato a lungo realizzando 8 gol e fornendo 2 assist, migliorando il suo rendimento della seconda metà della scorsa stagione.