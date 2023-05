La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Ci sarà molto da fare per il nuovo direttore sportivo della società bianconera; a tal riguardo mancherebbe solo l'ufficialità per l'ingaggio di Cristiano Giuntoli. C'è da lavorare alle cessioni, ma anche per migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi sia in difesa che a centrocampo. L'arrivo di Giuntoli potrebbe agevolare il possibile acquisto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo si è trasferito lo scorso calciomercato estivo dal Napoli al Paris Saint Germain e dopo una stagione potrebbe lasciare la società francese.

Ne ha parlato in un recente post su Twitter anche Mirko Di Natale. Il giornalista sportivo ha dichiarato che il centrocampista spagnolo piace molto a Massimiliano Allegri, ma attualmente non c'è molto di concreto fra Paris Saint Germain e società bianconera per un'eventuale approdo dello spagnolo a Torino.

Il centrocampista Fabian Ruiz piace a Massimiliano Allegri

'Un nome che è stato fatto, anche se al momento c'è poco di concreto, per il centrocampo della Juve è quello di Fabian Ruiz. L'ex Napoli piace molto ad Allegri e già l'estate scorsa, prima del trasferimento al Psg, era stato fatto un sondaggio'. Questo il post di Mirko Di Natale che conferma come il centrocampista spagnolo sia stato valutato dalla Juventus già nello scorso calciomercato estivo.

Il giocatore ha poi accettato l'approdo al P,aris Saint Germain. In questa stagione, fino ad adesso, ha disputato 26 match nel campionato francese segnando 3 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 3 match ed 1 assist in Coppa di Francia e 7 match in Champions League. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità che, in caso di cessione, lasci il Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto.

Diversi utenti hanno commentato il post del giornalista Di Natale

Il giornalista sportivo Mirko Di Natale ha risposto ad alcune domande degli utenti che hanno commentato il suo post. Un suo follower gli ha chiesto: 'Milinkovic Savic è un nome concreto per il centrocampo?' La risposta del giornalista sportivo è stata: 'È un nome concreto da anni, più e più volte è stato raggiunto l'accordo col calciatore.

Ci sono due cose che ad oggi non sono ancora chiare del tutto: il budget che avrà a disposizione la Juve e la cifra che chiederà Lotito (ma la puoi abbassare con le contropartite)'. A proposito del centrocampista della Lazio, si parla di una Juventus che sarebbe pronta ad offrirgli un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2027. La società bianconera potrebbe offrire ai biancocelesti una somma di circa 25 milioni di euro più il cartellino di Pellegrini.