La Juventus è attesa da settimane impegnative fra vicende giudiziarie e Calciomercato. La penalizzazione di -10 punti potrebbe essere decisiva per la mancata partecipazione della squadra bianconera alle competizioni europee. Una situazione che potrebbe agevolare la partenza di diversi giocatori, uno su tutti Dusan Vlahovic. Il giocatore della società bianconera è uno dei nomi che il Real Madrid starebbe valutando per la sostituzione di Karim Benzema, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe lasciare la società spagnola a parametro zero a giugno.

Il giocatore Vlahovic potrebbe approdare al Real Madrid a giugno

Secondo la stampa spagnola ci sarebbe un forte interesse da parte del Real Madrid per Dusan Vlahovic. Infatti, la società spagnola sta iniziando a pensare al successore di Benzema e sembrano aver individuato nel centravanti juventino uno dei principali obiettivi per sostituirlo, considerando anche la sua giovane età. I rapporti tra le due squadre sono ottimi e il Real Madrid punta su questo fattore per cercare di ottenere un prezzo adeguato per concretizzare questo investimento. Tuttavia, i bianconeri sembrano non essere intenzionati a cedere il loro gioiello per meno di 80 milioni di euro. Una somma che servirebbe ad attutire l'eventuale esclusione della società bianconera dalla Champions League, che confermerebbe mancati ricavi per circa 60 milioni di euro.

Nel caso in cui dovesse partire Vlahovic la Juventus potrebbe decidere di sostituirlo con un profilo giovane ma si parla anche di un possibile ritorno, quello di Alvaro Morata.

Possibile scambio di mercato fra Paredes e Morata

La Juventus potrebbe valutare il riscatto del cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain ed offrirlo come contropartita tecnica per l'acquisto di Alvaro Morata.

Il centrocampista piace molto all'Atletico Madrid, la società bianconera invece gradirebbe il ritorno di Alvaro Morata. Sarebbe la terza esperienza professionale dello spagnolo nella Juventus dopo le stagioni dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. La società bianconera dovrà rinforzare anche la difesa nel calciomercato estivo con il possibile arrivo di un centrale difensivo e di due terzini.

A proposito delle fasce di difesa piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Più o meno lo stesso prezzo di mercato di Emil Holm dello Spezia, che piace per la fascia destra. A centrocampo in sostituzione di Leandro Paredes sarà confermato Nicolò Rovella, che a giugno ritornerà dal prestito al Monza dopo una stagione molto importante nella società lombarda.