Ci sono buone possibilità che questa settimana possa segnare una svolta per Cristiano Giuntoli come direttore sportivo della Juventus. Si prevede che il direttore sportivo possa avvicinarsi a un’intesa con il Napoli per rescindere il suo contratto in corso fino al 2024. Al momento, Aurelio De Laurentiis è concentrato esclusivamente sulla questione dell'allenatore, con presunte tensioni tra lui e Luciano Spalletti, l'artefice della vittoria dello scudetto in panchina. Per quanto riguarda Giuntoli, se arrivasse potrebbe chiedere la conferma di Allegri.

Tuttavia, la Juventus non può aspettare all'infinito: finora i contatti tra le parti sono stati intermediari e non ci sono state discussioni in grado di sbloccare la situazione. È possibile che una svolta possa arrivare presto o magari dopo la fine del campionato, ma è necessario raggiungere un accordo.

Il dirigente del Napoli Giuntoli sarebbe pronto ad approdare alla Juventus

Fino ad adesso, De Laurentiis avrebbe evitato la questione, anche se è consapevole della volontà del suo direttore sportivo di intraprendere una nuova avventura. Naturalmente, mettendosi nei panni del presidente del Napoli, si può capire le sue mosse: dare l'impressione alla piazza di lasciar partire facilmente un dirigente abile e vincente, soprattutto verso il principale rivale, non è l'ideale (considerando anche le voci su un possibile avvicinamento di Spalletti all'ambiente bianconero negli ultimi tempi).

Giuntoli, d'altra parte, rimane piuttosto sereno come il promesso sposo: la Juventus rappresenta una tappa importante per il direttore sportivo che è partito da lontano, salendo ogni gradino dalla serie dilettanti fino allo scudetto.

Giuntoli potrebbe portare a Torino Pompilio e Stefanelli

Un punto importante sarà valutare il suo team di lavoro.

È già noto che Giuntoli intende portare con sé Pompilio e Stefanelli, stretti collaboratori. Inoltre, arriva una voce (al momento non confermata) sulla possibilità di aggiungere al team un elemento di estrazione juventina come Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e già presente nel club in passato. Il piano B della Juventus rimane lo stesso: procedere come prima, con altre soluzioni sullo sfondo che, al momento, non hanno ulteriori sviluppi.

Attualmente Claudio Chiellini è direttore sportivo del Pisa, un'esperienza professionale che gli sta permettendo di maturare esperienza professionale in una società di Serie B. Il fratello di Giorgio è cresciuto nella società bianconera contribuendo al lancio della seconda squadra bianconera, che sta regalando risultati importanti in termini di valorizzazione di giovani arrivati poi alla prima squadra.