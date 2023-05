La Juventus starebbe valutando la sostituzione di Massimiliano Allegri a giugno nonostante un contratto con la società bianconera fino al 2025.

Tra i possibili sostituti del toscano, ci sarebbe Igor Tudor, ex difensore della Juventus e ha ricoperto il ruolo di vice allenatore della società bianconera durante la gestione di Pirlo. Come allenatore, ha guidato squadre come Udinese, Verona, Galatasaray, PAOK e Hajduk Split. Attualmente, è alla guida dell'Olympique Marsiglia, dimostrando competenza e ambizione. Il suo stile di gioco offensivo e la sua conoscenza del calcio italiano potrebbero renderlo un candidato interessante per la Juventus.

Secondo le ultime notizie relative al Marsiglia riportate da 'La Minute OM', il club francese vorrebbe confermare Tudor fino alla scadenza del suo contratto nel giugno 2024. Tuttavia, l'Olympique Marsiglia sarebbe aperto a dialogare con una società interessata. Interesse che riguarderebbe proprio la Juventus, che vuole cercare di riportare juventinità nella società bianconera.

Il tecnico Tudor potrebbe sostituire Allegri alla Juventus

La Juventus potrebbe affidare la panchina a Igor Tudor. L'ex difensore della società bianconera ha maturato tanta esperienza professionale da tecnico nelle ultime stagioni, in particolar modo anche nel campionato italiano. E' stato allenatore dell'Udinese, del Verona e vice di Pirlo alla Juventus nella stagione 2020-2021.

Sarebbe gradito anche per la sua juventinità essendo cresciuto nella società bianconera come giocatore. Ha giocato a Torino dal 1998 al 2007, con un prestito al Siena nella stagione 2005-2006. Fra l'altro è stato uno dei giocatori di esperienza che è stato in Serie B anche se in quella stagione non disputò nessun match. Ha chiuso la sua esperienza professionale da giocatore nell' Hajduk Spalato nel 2007-2008 prima di iniziare come assistente allenatore nella società croata e diventare tecnico della stessa dal 2013 al 2015.

La sua prima esperienza professionale in Italia è stata nel 2018 all'Udinese, è rimasto anche nel 2019 prima di Hajduk Spalato, vice di Pirlo, Verona e Olympique Marsiglia.

La storia di Allegri alla Juventus

Massimiliano Allegri ha trascorso anni di grande successo come allenatore della Juventus. Nel suo primo ciclo alla guida della squadra, ha conquistato cinque scudetti consecutivi e ha raggiunto due finali di Champions League, non riuscendo però a vincere il trofeo.

Durante il suo periodo, Allegri ha instaurato una mentalità vincente e ha dominato il calcio italiano. Tuttavia, negli ultimi anni, la squadra ha mostrato segni di declino e crisi, e il secondo ciclo di Allegri si è rivelato deludente. La mancanza di gioco e di crescita del gruppo sono diventati evidenti, portando i tifosi a chiedere un cambio di allenatore per la prossima stagione.