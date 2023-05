Fra i giocatori più interessanti della Serie A c'è Davide Frattesi centrocampista del Sassuolo. Il classe 1999 recentemente ha partecipato al premio Bulgarelli, ricevendo il riconoscimento come migliore mezzala. Nell'intervista ha rivelato come la Premier League rimane il campionato più competitivo e che per arrivarci servirebbero altre due stagioni nel campionato italiano.

Il giocatore Frattesi ha parlato del campionato inglese ma anche della Juventus e della Roma

'La Premier League è un campionato importante e bisogna arrivarci al 100%, prima di fare un salto del genere, serviranno un altro paio di anni in Italia'.

Queste le dichiarazioni di Davide Frattesi al Premio Bulgarelli. Dichiarazioni che lasciano intendere come l'ambizione del centrocampista attualmente al Sassuolo sia quella di giocare prima o poi nel campionato definito da gran parte degli addetti ai lavori come il migliore al mondo. Il centrocampista ha aggiunto: 'Mi fa piacere l'interesse di Juventus e Roma, mi sento pronto per una grande ma ora sono nelle mani del mio direttore'. Si parla infatti di una possibile offerta della Juventus per il centrocampista, a tal riguardo Massimiliano Allegri sarebbe un grande estimatore del giocatore del Sassuolo in quanto è una mezzala ideale per il gioco del tecnico. Di certo non sarà facile trattare con il Sassuolo, che valuta non meno di 40 milioni di euro il giocatore.

Somme che in Inghilterra non avrebbero problemi a spendere, più difficile invece che la Juventus e la Roma possano spendere tale somma per un solo giocatore. Fra l'altro le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una società romana vicina all'ingaggio di Houssem Aouar, centrocampista francese in scadenza di contratto con il Lione a giugno.

La stagione disputata fino ad adesso da Frattesi

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ha disputato fino ad adesso nel campionato italiano 35 match segnando 7 gol. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia. E' parte integrante della nazionale italiana di Roberto Mancini anche se attualmente non è un titolare avendo il tecnico marchigiano molta abbondanza nel settore.

La Juventus in caso di partenza di Rabiot potrebbe decidere di acquistarlo dalla società emiliana.

Rimanendo in tema giovani centrocampisti italiani, da valutare il futuro professionale di Nicolò Rovella, che rientrerà dal prestito al Monza dopo una stagione importante. La società bianconera dovrebbe confermarlo al posto di Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain. Si è parlato anche di un interesse della Lazio, con Maurizio Sarri che lo gradirebbe come rinforzo a centrocampo.