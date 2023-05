La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Servirà dapprima rinforzare la dirigenza della società bianconera; non è un caso si parli dell'arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Ci sarebbe già un'intesa contrattuale con il dirigente toscano per tre stagioni. Insieme a lui dovrebbero approdare nella società bianconera due suoi collaboratori, Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli. A giorni ci sarà l'incontro fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che chiederà la rescissione contrattuale al massimo dirigente della società campana.

Giuntoli ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024. Secondo le ultime notizie di mercato De Laurentiis potrebbe non concedere con facilità la rescissione contrattuale, anche per non rinforzare una rivale sportiva come la Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe non concedere la rescissione contrattuale a Cristiano Giuntoli che avrebbe poi la possibilità di sottoscrivere un'intesa contrattuale con la Juventus. L'imprenditore non vorrebbe rinforzare una rivale sportiva come la società bianconera, anche perché De Laurentiis avrebbe gradito la permanenza di Giuntoli a Napoli.

Il dirigente toscano, però, dopo otto stagioni nella società campana sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale e gradirebbe l'offerta della Juventus. Probabile che si aspetti fine maggio o eventualmente la fine del campionato per l'incontro. Le ultime notizie di mercato confermano una possibile intesa con la Juventus di tre stagioni, con il direttore sportivo che si porterebbe due collaboratori: Pompilio e Stefanelli, quest'ultimo direttore sportivo del Cesena.

Il mercato della Juventus

La Juventus aspetta Cristiano Giuntoli e la rescissione contrattuale con il Napoli. Il direttore sportivo dovrà fare un lavoro importante, non solo per migliorare la rosa bianconera ma anche per alleggerirla, considerando che diversi giocatori ritorneranno dal prestito a giugno. Su tutti spiccano i nomi di Arthur Melo, Denis Zakaria, Dejan Kulusevski e probabilmente anche Weston McKennie, nell'eventualità in cui il Leeds dovesse retrocedere nella Serie B inglese.

Il brasiliano piace al Valencia, ma anche alla Lazio, che valuta anche Dejan Kulusevski. Lo svedese piacerebbe molto a Maurizio Sarri. Per quanto riguarda invece lo svizzero, si parla di un interesse di diverse società tedesche e del Barcellona. Il futuro professionale del centrocampista americano sarà valutato solo alla fine dell'attuale stagione.