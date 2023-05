La Juventus potrebbe lasciar partire Juan Cuadrado a fine stagione per scadenza di contratto. La società bianconera starebbe lavorando già al sostituto come terzino destro soprattutto dopo l'infortunio di Mattia De Sciglio, ha subito la rottura dei legamenti del ginocchio. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe il nazionale marocchino Noussair Mazraoui.

Possibile rinforzo per la fascia destra Mazraoui

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un terzino destro, in considerazione del possibile addio di Juan Cuadrado a parametro zero e dell'infortunio al ginocchio subito da Mattia De Sciglio, il quale non rientrerà prima di dicembre o inizio 2024.

Intanto è stato già promosso in pianta stabile in prima squadra Tommaso Barbieri, mentre a luglio rientrerà Andrea Cambiaso dal prestito al Bologna ma serve anche un giocatore d'esperienza. Per questo la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Mazraoui. Il classe 1997 non è considerato un titolare nel Bayern Monaco e potrebbe la società tedesca in prestito con diritto di riscatto. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 16 match nel campionato tedesco fornendo 4 assist, a questi bisogna aggiungere un match nella Supercoppa di Germania, uno in Coppa di Germania e 5 presenze in Champions League. Ad agevolare il suo eventuale approdo nella società bianconera potrebbe essere Rafaela Pimenta, che cura gli interessi sportivi del giocatore e che ha un rapporto professionale importante con la Juventus dopo la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco e l'arrivo a Torino di Paul Pogba nello scorso Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

Ci sarebbero anche altri nomi oltre a Mazraoui per la fascia destra: da mesi viene infatti accostato ai bianconeri il profilo di Ivan Fresneda, spagnolo classe 2004 del Valladolid che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Piacerebbe anche il difensore dello Spezia e nazionale svedese Emil Holm, valutato circa 20 milioni.

La Juventus dovrà valutare l'acquisto anche di un terzino sinistro, in tal senso piacerebbe Fabiano Parisi dell'Empoli, valutato circa 20 milioni di euro dalla società toscana. Potrebbe arrivare un centrale difesa. Per quanto riguarda il centrocampo Leandro Paredes potrebbe tornare al PSG ed essere sostituito in bianconero da Nicolò Rovella, che rientrerà dal prestito al Monza a giugno.