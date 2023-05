Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha avuto qualche difficoltà in più del solito in questa stagione all'Inter, condizionata inevitabilmente dal doppio infortunio al polpaccio che lo ha costretto ai box per ben quattro mesi, saltando così diverse partite tra campionato e coppe. Nelle ultime settimane il giocatore è sembrato in costante crescita, ma non è da escludere ancora una sua cessione, anche per provare a fare cassa o, quantomeno, abbassare il monte stipendi.

Su Epic Brozo c'è da segnalare l'interesse di diversi top club europei ma non è da escludere che il classe 1992 possa anche restare nel campionato italiano. Negli ultimi giorni, infatti, ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Napoli campione d'Italia. A riportare l'indiscrezione calciomercatonews.com.

Napoli su Brozovic

Il Napoli sarà protagonista della prossima campagna acquisti, sia in entrata che in uscita. Gli azzurri, infatti, dovranno respingere l'assalto ai propri top player, oltre a risolvere alcune questioni relative ai giocatori in scadenza di contratto a giugno 2024 (Lozano e Zielinski su tutti), per non correre il rischio di perderli a parametro zero.

I partenopei stanno cercando rinforzi in mezzo al campo e per questo motivo negli ultimi giorni avrebbero sondato il terreno per Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato è considerato dalla maggior parte degli esperti il miglior interprete del ruolo nel campionato italiano, e non a caso a lanciarlo in quella zona del campo è stato Luciano Spalletti, che ora siede sulla panchina del Napoli, quando era l'allenatore dell'Inter. E proprio l'allenatore di Certaldo, che dovrà discutere dei programmi futuri del club con Aurelio De Laurentiis, avrebbe fatto il nome di Epic Brozo come possibile innesto a centrocampo, consapevole che non sarà semplice la trattativa visto che i nerazzurri non vorrebbero rinforzare una diretta rivale per il titolo nella prossima annata.

L'offerta all'Inter

Pur essendo una trattativa abbastanza complessa, il Napoli cercherà di fare un tentativo per Marcelo Brozovic tra qualche mese. L'Inter, infatti, ha rimandato ogni discorso a giugno essendo in questo momento concentrata sulla doppia semifinale di Champions League contro il Milan. Il centrocampista croato non è considerato incedibile al pari di Stefano Sensi che rientrerà dal Monza, visto che una sua partenza abbasserebbe notevolmente il monte stipendi.

La società nerazzurra, però, avrebbe fatto sapere al club di Aurelio De Laurentiis di essere disposta a trattare solo per proposte da almeno 20-25 milioni di euro. Una cifra che non spaventa e che potrebbe essere ricavata dalla cessione di Piotr Zielinski. L'ostacolo sarà rappresentato dall'ingaggio, con il Napoli che non vorrebbe sfondare il muro dei 4,5-5 milioni, a fronte degli oltre 6 percepiti da Brozovic a Milano. Proprio su questo si dovrà discutere qualora le due società trovino un'intesa di massima.