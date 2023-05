Si avvicina il tanto atteso Euroderby tra Milan e Inter valido per la semifinale di Champions League: in palio la finalissima della competizione dei sogni, con la vincente che si ritroverà davanti una tra Manchester City e Real Madrid.

Probabili formazioni: Milan con il dubbio Leao, l'Inter punta su Lautaro

Nonostante l'incertezza sulle condizioni di Leao, le probabili formazioni sembrano abbastanza delineate. Per il Milan, in porta ci sarà Magnan, mentre la linea difensiva a quattro sarà formata da Theo e Calabria sugli esterni e Kjaer e Tomori in mezzo.

Il centrocampo vedrà la coppia Tonali-Krunic con Bennacer qualche metro più avanti assieme a Brahim Diaz e Saelemaekers. Il centravanti sarà Giroud. In caso di recupero di Leao sarà uno tra Saelemaekers e Diaz a fargli posto, possibile anche un arretramento in mediana di Bennacer con Krunic a quel punto fuori dall'11 titolare.

Per l'Inter, invece, la difesa a tre vedrà Darmian, Acerbi e Bastoni, mentre a centrocampo ci saranno Barella, Mkhitaryan e uno tra Brozovic e Calhanoglu (o entrambi con l'armento a quel punto in panchina). Sugli esterni, invece, ci saranno Dimarco e Dumfries. In attacco Lutaro e Dzeko sembrano favoriti ma Lukaku che è in ottima forma potrebbe anche scalzare il compagno di reparto bosniaco.

I precedenti

L'Euroderby di mercoledì 10 maggio sarà la sfida numero 236, in tutte le competizioni. L'Inter guida il bilancio dei confronti con 87 vittorie contro le 79 rossonere, 69 sono i pareggi. Gli ultimi due euroderby li ha vinti il Milan: nel 2003 i rossoneri sconfissero i nerazzurri in semifinale andando a giocare la finale di Manchester contro la Juventus, nel 2005 invece Kakà e compagni ebbero la meglio sui cugini ai quarti di finale.

Chi è la favorita del match? Fischia l'arbitro Manzano

In questa fase della stagione l'Inter sembra essere leggermente favorita rispetto al Milan. La squadra nerazzurra sta disputando un finale importante, con un attacco tornato prolifico e una difesa quasi di ferro. La striscia di 4 successi di fila in Serie A è arrivata però dopo un'identica serie negativa (con un solo punto conquistato nei precedenti 5 incontri e ben 3 sconfitte di fila casalinghe senza mai andare in rete contro Juventus, Fiorentina e Monza), quale delle due versioni si vedrà in campo dunque mercoledì?

I nerazzurri si affideranno a Lautaro Martinez, il numero 10, che ha di recente ritrovato la via della rete dopo il calo di forma delle settimane precedenti.

Il Milan invece si affiderà alla forza del gruppo, lo stesso col quale i rossoneri hanno centrato nell'ultimo turno il fondamentale successo contro la Lazio tornando in corsa per un posto in Champions League. Leao o no, gli uomini di Pioli daranno certamente battaglia, chiamati a riscattare anche gli ultimi deludenti risultati in Serie A (tolto il match contro la Lazio i rossoneri hanno vinto solo 5 delle ultime 15 gare, decisamente troppo poche).

A dirigere la partita sarà Jesús Gil Manzano, assistito dai guardalinee Diego Barbero e Angel Nevado; quarto uomo José María Sánchez, mentre al Var ci sarà Juan Martínez Munuera, assistito da Alejandro Hernández.

Dove vedere l'Euroderby Milan-Inter

Per chi non ha la possibilità di recarsi allo stadio, ci sono diverse opzioni per seguire la sfida. Milan-Inter verrà trasmessa su Prime Video e su TV8. In streaming il match sarà visibile dagli abbonati ad Amazon Prime Video attraverso l'applicazione per smart tv e su tutti i dispositivi mobili come smatphone, tablet, PC e console.

I vincenti della doppia sfida giocheranno la finalissima in programma all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul sabato 10 giugno 2023.