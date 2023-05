La Juventus si sta preparando in vista della gara contro la Cremonese. Per questo match Massimiliano Allegri ha diversi dubbi di formazione visto che giovedì 18 maggio ci sarà la fondamentale sfida di Europa League col Siviglia. Per questo motivo, il tecnico livornese dovrebbe fare molto turnover in campionato.

Allegri sarebbe alle prese con una grande tentazione, ovvero lanciare Paul Pogba dal primo minuto. Il tecnico livornese deve decidere se schierare il francese fra i titolari oppure se farlo entrare nel secondo tempo. La decisione definitiva verrà presa solo nel tardo pomeriggio del 14 maggio.

Tanti dubbi in casa Juventus

Massimiliano Allegri è chiamato a sciogliere i nodi di formazione in vista della sfida alla Cremonese. I dubbi, in casa Juventus, riguardano tutti i reparti. In difesa, davanti a Mattia Perin, quasi certamente ci saranno Gleison Bremer e Daniele Rugani mentre per il ruolo di terzo centrale sarebbe aperto il ballottaggio tra Danilo e Federico Gatti. Sembra che il numero 6 juventino possa riposare per essere al meglio per la gara contro il Siviglia.

Anche a centrocampo sarebbero attese diverse novità a cominciare dalla corsia di destra che dovrebbe essere occupata da Tommaso Barbieri. Infatti Juan Cuadrado ha speso molte energie in Europa League, e per questo motivo necessita di un po' di riposo.

In mezzo, l'unica certezza sembra essere Leandro Paredes. Insieme al numero 32 potrebbero esserci Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Ma Allegri sembra intenzionato ad affidarsi a Paul Pogba e Adrien Rabiot che dovrebbero agire accanto a Paredes. Il dubbio sui due calciatori che giocheranno a protezione dell'argentino verrà risolto solo dopo la riunione tecnica.

Chiesa o Kean al fianco di Milik

L'attacco della Juventus con molta probabilità sarà guidato da Arek Milik. Il polacco dovrebbe partire titolare, mentre resta da capire chi lo affiancherà. In ballottaggio ci sarebbero Moise Kean e Federico Chiesa. Anche in questo caso il dubbio verrà sciolto dopo la riunione tecnica che si terrà nel tardo pomeriggio del 14 maggio.

Dusan Vlahovic e Angel Di Maria sembrano destinati a partire dalla panchina. Entrambi dovrebbero riposare in vista della partita di Europa League del 18 maggio. Dunque, Allegri vorrebbe preservare alcuni titolari visto che la gara europea è di fondamentale importanza per la Juventus. Infatti i bianconeri vogliono raggiungere la finale di Budapest e per farlo avranno bisogno dei migliori giocatori al top della forma.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Rugani, Danilo; Barbieri, Rabiot, Paredes, Pogba, Kostic; Milik, Chiesa.