La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo per quanto riguarda il calcio giocato e le vicende giudiziarie. L'Europa League rimane il vero obiettivo della squadra bianconera anche perché vincere la competizione significherebbe partecipare alla Champions League. In campionato infatti nonostante la classifica attuale dica secondo posto a -8 dal quinto del Milan non significa certezza di partecipazione alla competizione europea considerando che il 22 maggio è attesa l'udienza per il caso plusvalenze con la Corte Federale d'Appello che potrebbe sostenere l'accusa ed eventualmente decidere per una pena afflittiva.

Questo significherebbe un'esclusione dalle competizioni europee tramite la classifica del campionato italiano, da capire poi come Ceferin si comporterà nell'eventualità in cui la Juventus vincerà l'Europa League.

Della possibile sanzione per il caso plusvalenze ha parlato Giudo Vaciago su Tuttosport. Il giornalista sportivo ha aggiunto che in questo sembra difficile sperare che non arrivi una pena afflittiva per la società bianconera.

Il giornalista Vaciago ha parlato della possibile penalizzazione per il caso plusvalenze

'È veramente difficile per la Juventus e il suo popolo sperare di essere in Europa la prossima stagione, troppo chiari i messaggi che sono arrivati finora dal sistema'. Queste le dichiarazioni di Guido Vaciago in un suo articolo su Tuttosport.

Il direttore del giornale sportivo ha aggiunto: 'Rendere più complesso il lavoro per escluderla deve essere uno stimolo per gli uomini di Allegri'. Considerando che la Juventus può ottenere ancora nove punti dal campionato e portare il Milan attualmente quinto a -11, servirà una penalizzazione pesante per escludere eventualmente la società bianconera dalle competizioni europee.

Il 22 maggio è attesa l'udienza per il processo per il caso plusvalenze alla Corte Federale d'Appello. Sarà interessante capire quale sarà la decisione dell'accusa e di che quantità sarà la penalizzazione. Il Collegio di Garanzia del Coni nello spiegare le motivazioni dell'annullamento dei 15 punti con rinvio alla Corte Federale d'Appello ha dato ragione alla Procura Figc che contesta il sistema di plusvalenze della Juventus.

Il caso plusvalenze e la manovra stipendi

La Juventus 'attende' anche il deferimento per la manovra stipendi, che potrebbe arrivare dopo il processo per il caso plusvalenze. Non è da scartare la possibilità che la Juventus decida per il patteggiamento unico in intesa con la Procura Figc così da chiudere le vicende giudiziarie entro la stagione. Da capire però se l'intesa fra le parti venga raggiunta, anche perché un'eventuale esclusione dalle competizioni europee sarebbe pesante per la società bianconera dal punto di vista economico.