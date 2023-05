Il gol di Bremer contro la Cremonese è stato importante dal punto di vista del risultato perché ha consolidato il vantaggio dei bianconeri sul 2 a 0 contribuendo ai 3 punti e al consolidamento secondo posto in classifica della squadra di Allegri. Attualmente i bianconeri sono a 69 punti, a +8 dal Milan quinto anche se si attende l'udienza del processo plusvalenze con la Corte Federale d'Appello che il 22 maggio potrebbe dare altri punti di penalizzazione alla Juventus.

In una stagione difficile per le vicende giudiziarie non mancano motivi di soddisfazione per la la squadra bianconera.

A tal riguardo è stata stilata una classifica speciale dei gol su palla inattiva 2022-2023 aggiornata a meno di un mese dalla fine della stagione. La Juventus è prima con 25 gol, l'ultimo proprio quello di Bremer contro la Cremonese.

La Juventus prima nella classifica dei gol su palle inattive 2022-2023 con 25 realizzazioni

La Juventus è prima nella speciale classifica dei gol su palla inattiva in questa stagione. Il gol realizzato da Bremer è il 25esimo stagionale, un segnale evidente di come la squadra bianconera sia migliorata su questo fondamentale, merito anche della fisicità di alcuni difensori bianconeri. Uno su tutti Bremer, ma anche Gatti, Bonucci e Rugani nella loro esperienza professionale hanno sempre dato un contributo importante nei gol.

La Juventus precede il Liverpool che ha segnato 22 gol, seguono il Friburgo e il Manchester City a 20. Per trovare un'altra italiana dobbiamo arrivare al quinto posto, dove troviamo il Napoli vincitore del campionato italiano. A proposito di realizzazione dei difensori, un questa stagione Bremer ha segnato 5 gol, Danilo ne ha realizzate 3, Bonucci e Gatti 2.

La classifica dei gol su palle inattive 2022-2023

La Juventus ha segnato 18 su palle inattive, 4 in Champions League 3 in Europa League. Un numero che potrebbe incrementare in questo finale di stagione come quelle delle altre squadre presenti in classifica. La squadra bianconera giocherà da un minimo di 4 match ad un massimo di 5, in quest'ultimo caso se si qualificherà alla finale di Europa League.

1. Juventus 25 gol

2. Liverpool 23

3. Friburgo 20

4. Manchester City 20

5. Napoli: 19

6. Union Berlin: 19

7. Tottenham: 18

8. Arsenal: 16

9. Monaco: 16

10. Marsiglia: 16

Serie A, gol fatti e subiti dalle prime in classifica

Il Napoli vincitore del campionato fino ad adesso ha segnato 70 gol subendone 25. Segue la Juventus con 54 gol fatti e 28 subiti. L'Inter terza attualmente ha realizzato 66 gol subendone 37, la Lazio 54 gol e 28 subiti. Poi troviamo il Milan (55 fatti, 41 subiti) e la Roma con 45 gol e 33 subiti. Delle squadre che lottano per i primi posti la squadra ha segnato meno gol è proprio la squadra di Mourinho, attualmente sesta in classifica nel campionato italiano. L'Atalanta al settimo posto ha segnato 56 gol subendone 42.