Continuano a tenere banco le tensioni di casa Juventus.

In un articolo pubblicato da Marco Bo su Tuttosport, il giornalista sportivo ha evidenziato il difficile rapporto, professionale ed umano, che esisterebbe fra Massimiliano Allegri e il direttore Calvo. Un malumore evidente nel post match di Udinese vs Juventus, quando il tecnico livornese ha dichiarato pubblicamente come le questioni di mercato riguardino la società e il direttore tecnico Francesco Calvo e come lui si sarebbe messo a disposizione senza pensare minimamente a dimettersi.

C'è anche chi come il radiocronista Francesco Repice ha evidenziato di avere visto un Allegri rassegnato nel post partita, segno di come gli animi non sono comunque particolarmente distesi.

‘Fra forma e contenuto delle dichiarazioni di Allegri post Udinese-Juventus emergeva in maniera netta e precisa la distanza tra i due, ovvero Allegri e Calvo. Che sarebbe poi il segreto di Pulcinella’ ha dichiarato al riguardo Marco Bo.

Ci sarebbe una distanza evidente fra Allegri e Calvo

Secondo il giornalista sportivo Marco Bo, la Juventus si trova divisa dunque in due fazioni e questo clima di tensione non può essere il punto di partenza per la nuova stagione, indipendentemente dall'eventuale arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. A detta del giornalista l'attuale ambiente non sarebbe fertile per potere lavorare, sarà dunque necessario cercare di ricomporre la frattura per gettare delle solide basi per il futuro.

‘A quel punto al tecnico sono saltati i nervi e uscendo dal campo poco prima del fischio finale ha sfogato tutta la sua rabbia nel vedere il peso politico della concorrenza, esplicitando il concetto in maniera diretta a chi di dovere, ovvero Calvo’ ha aggiunto Bo parlando del momento in cui in panchina hanno assistito al replay del rigore grazie al quale la Roma ha contro sorpassato i bianconeri in classifica.

I possibili nomi per il dopo Massimiliano Allegri

L'ad Maurizio Scanavino ha già confermato Massimiliano Allegri come allenatore ma nonostante questo non si sono del tutto spente le voci su un possibile esonero con i nomi di Motta, Conte e Tudor che continuano a rimbalzare sulle cronache.

Parlando invece del nuovo ds, Scanavino ha confermato che verrà promosso Giovanna Manna: al riguardo resta ancora da capire se la società gli affiancherà o meno una figura di maggiore esperienza.